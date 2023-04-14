本日日本：富士山當背景　細賞50萬棵芝櫻

4月及5月前往日本旅遊，除了櫻花，同期還有很多花卉可觀賞，例如富士山的芝櫻。4月15日至5月28日期間，山梨縣富士本栖湖度假村將舉行第 16 屆的「富士芝櫻祭」，超過1.5公頃的場地內約有 50萬株芝櫻美麗綻放，包括有McDaniel's Cushion、Autumn Rose及Oakington Blue-eye等8個品種，以世界遺產富士山為背景，粉色、紅色、紫色、白色等五顏六色的花朵在眼前競相綻放，令人目不暇給，就像是在大地上鋪上了七彩地氈般，可以拍出絕美的照片。同一時間盛放的還有櫻花、葡萄風信子、秋牡丹、櫻草等花卉，到時也能一併欣賞。度假村內同時有彼得兔英式花園（Peter Rabbit English Garden）開放，邀請英國花藝師以英國湖區為設計靈感，園內種有超過300種花草樹木，號稱是日本首都圈最大的英式庭園，重現繪本中彼得兔的世界。行得累了還可到彼得兔童話世界咖啡店享用下午茶，也可在此買到彼得兔公仔及各種手信。