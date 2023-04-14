【Zac玩Zac食】「姜濤誕」2023

姜糖嘅4月除咗有復活節假期，仲有期待4月30日「姜濤誕」各種活動嘅興奮心情！

2023年姜濤香港後援會喺4月「姜濤月」，再一次於尖沙咀及銅鑼灣兩大商場為偶像度身設計咗兩個「23+1」姜濤慶生場景，設置兩個不同主題的慶生裝置，分別係尖沙咀嘅「Keung To 430 甜蜜蜜Café」及銅鑼灣嘅「Keung To 430 生日嘉年華」，合共13個打卡點。

銅鑼灣嘅嘉年華以舞台作設計重心，用上姜濤標誌性嘅顏色──桃橙色作主調，場地洋溢着歡樂和熱鬧的氣氛，再加上園遊會的歡樂元素，及布滿姜濤靚相的打卡位。現場更設有Keung To 430生日限定店售賣限定應援精品，包括小濤濤頸枕連Cushion、小濤濤無線充電器、姜糖化妝袋等。

尖沙咀嘅Café 以美式公路餐廳作藍本，以姜濤鍾愛嘅漢堡包及甜品作配襯，紅色嘅設計主色畀人一種活力及熱情的感覺，格子令人聯想美國公路電影中充滿時代氣息的Café，讓大家憶起姜濤去年到美國出差的快樂回憶。而今次亦係姜濤香港後援會首次製作及售賣23+1限定版生日甜品，推介會場限定姜濤籃球花生醬雪糕三文治、血桃及白桃雪葩、巨無霸煙肉芝士馬卡龍，及朱古力焦糖麻糬漢堡曲奇等，甜品櫃背後仲設有型格姜濤嘅巨型餐牌，買甜品時記得近距離打卡呀！兩個場地銷售嘅收益扣除成本後，將會撥歸指定慈善機構，跟隨姜濤一樣，在社會散播善良及愛心。

Profile：Zacky Sun

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