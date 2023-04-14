洪永城做女兒奴勁錫囡囡　意外捧紅小Edan搞笑要中介費　

藝人洪永城（Tony）今晚（14日）擔任無綫遊戲節目《思家大戰》嘉賓，提到他主持的節目《成人教科書》捧紅了小Edan（蔡施齊），他笑言：「佢依家有廣告拍，我呢個主持人都冇，平時大家會笑佢好似Edan，但我都冇諗過佢會咁紅，我應該要問佢媽咪攞番中介費，因為係個廣告商問我攞小Edan媽咪聯絡方式，我問准咗佢媽咪先畀，我呢個中介人分番兩成都差唔多。」他指香港的小朋友經理人公司不多，自己可以開公司分一杯羹，問他是否想簽小Edan？他開玩笑說：「係，傾緊，簽佢20年，我講笑咋！」

講到Tony可簽自己的女兒，他稱要簽一世，後來正經道：「唔想佢過多曝光，每個人嘅取向都唔同，費事佢太過招搖，係有廣告商接觸過我，咁其實對個小朋友冇影響，係對我金錢上有影響，但我自己有吖嘛，所以錢唔係主要因素，最緊要係合適同開心。總之唔想佢過度曝光，暫時都係喺我哋自己社交網開心分享，因為一講到商業就變晒意義。」

另外，問到《成》會否開拍第二輯？他坦言不知道，但認為能開第二輯當然好：「如果開新一輯，都唔知用番原本嗰啲定係再揀新，揀小朋友都花咗三、四個月，係好難揀，依家揀出嚟嘅都係精英中嘅精英。」而他最近又跟J2的一班靚女藝人主持旅遊節目，眾靚女被笑指是Tony's Angels，他透露有跟胡美貽一齊到巴西拍旅遊節目，笑言也是時候要將主持心得承傳給新一代。