胡美貽讚洪永城口才了得　倪嘉雯拍旅遊節目爆喊

倪嘉雯（Carmen）與胡美貽（Nicole）今晚（14日）為無綫遊戲節目《思家大戰》錄影，Carmen表示今次是首度參加《思家大戰》，直言非常期待：「我集集都有睇，每條問題都答到，我同阿媽講我去玩一定贏到好多錢。」至於第二次玩的Nicole就指並非想像中容易，上次最後變零分，問她今次是否來復仇？她說：「我哋要靠Tony（洪永城），佢要醒啲。（你同佢一齊去亞馬遜拍節目，佢醒唔醒？）佢幽默多啲，我哋都係搞笑底，不過佢今日個外觀比喺亞馬遜時好好多，佢之前畀人感覺好唔整潔。（佢有冇傳授啲主持功力畀你？）我頭幾日食得好飽，佢字字中Point，好容易畀觀眾感受到個氛圍，我依家講嘢都字字有力咗。」

問她有否以泳衣上陣？她笑言原本想跳河，但被大家阻止：「因為我唔識游水，而且佢哋話有人跳完隻眼盲咗，所以都幾危險，不過Tony就真係跳咗。」她稱自己雖然無跳河，但有徒手爬40米高的樹，戲言下次可挑戰爬IFC。而Carmen就到了吉隆坡拍旅遊節目，她稱拍到最後一日時，跟導演講感受講到喊：「今次去咗兩星期，大家之前原本唔識，好難搵到一班人咁夾，好似同朋友去旅行咁。今次係我第一次拍旅遊節目同去吉隆坡，係拍攝時間長啲，但唔算好辛苦。（有冇着泳裝上陣？）我都唔係呢個路線，但因為天氣太熱，所以都有着背心短褲。」