中年好聲音｜谷婭溦李佳玩黑白雙煞　彭家麗龍婷晒性感舞姿

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》進入白熱化階段，七位選手聯乘韋綺姍、彭家麗、雷有輝、張崇德、吳浩康、林二汶以及谷婭溦七位專業歌手合唱爭入六強，累積排名分數暫時最高的李佳，與谷婭溦合唱《一路上有你》，同樣細細粒的她們以黑白雙煞Look上陣，造型上非常合襯，連主持車婉婉也笑說：「殺氣好強呀，開埋把聲好有震撼力！」分數僅次其後的龍婷，於最新一集再有新突破，與彭家麗跳唱《一切也願意》，兩人以黑色型格西裝Look上陣，大晒性感舞姿，跳舞動作更是神同步，十足雙妹嘜，陳潔靈大讚龍婷夠大膽。

而上集陷入危機的吳大強則化身緊張大師，瘋狂Chur住韋綺姍練歌，令伊人忍不住說：「你唔好整到我咁Stress啦！」至正式比賽時，二人以黑金Bling Bling造型上陣，外形上襯到絕，表演去到尾聲時，大強於台上玩突襲，對韋綺姍做了一個大膽舉動，結果引爆全場尖叫！至於累積排名分數暫時最低的支嚳儀，與林二汶合唱《Can't Take My Eyes Off You》，獻唱時又扭又跳，活力十足，惟賽前失聲了三天，她直言：「前幾日失咗聲， 好感恩今日有啲聲喇，我點都會盡力而為，就算走音我都要唱！」