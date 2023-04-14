地表最強癡女　男人腳震又心郁

近年日本AV界愈來愈多癡女湧現，雖然畀到大家好多選擇，但係當中嘅質素亦有高低，識揀就梗係揀個高質癡女嚟睇啦，就好似天川空同神宮寺奈緒咁，佢哋表現飢渴又出招狠辣，男人見到腳震震呀！

腰腿雙絕

AV女優嘅騎乘功夫要運用得好，除咗腰力夠，仲要夠腳力，天川空呢位新一代騎乘天后就做得到喇！今年24歲嘅佢，因為鍾意做運動，所以身材有前有後又有健美感，肉地結實之餘，上圍仲相當有斤両，正因為咁，佢能夠同班男優砌出火花！

空妹系出名門，2019年由AV大廠S1挑選成為專屬新人，坦言無性不歡嘅佢，又真係冇空口講白話，喺AV作品中表現得相當飢渴，更擅長表演出色嘅騎乘功夫，盡情將對方榨乾。一向都有評論AV女優嘅男演員涉江讓二都大讚天川空玩騎乘位時，腰同腿都能夠靈活有勁咁擺動，令人印象深刻。

天川空

年齡：24歲

身高：5呎5吋

三圍：35D-23-34

處女下海

好多人都話娛樂圈係一個大染缸，而計我話日本AV界亦不失為一個醬油缸，因為好多女仔下海都快好快就得變到鹹到出汁，就好似神宮寺奈緒咁喇！

2017年佢以處女之身下海拍AV，出道以來一直備受AV廠嘅寵愛，皆因佢充滿迷人魅力，散發出女人味又帶幾分妖艷，而且身材婀娜又柔軟度高，床上姿勢非常優美，最重要嘅係佢可以話係一個演戲天才，雖然冇受過專業訓練，但係佢每次演出前都會用心研究劇本，令演技大大提升，據講有次仲因為佢演得太逼真，搞到AV廠擔心將AV送檢嘅時候，會畀有關人員誤以為係真做而唔係演戲，所以要奈緒重拍一次添！

神宮寺奈緒

年齡：26歲

身高：5呎3吋

三圍：35D-24-34

第1回合

鬥身材

神宮寺奈緒近期努力做運動保持身材苗條，成績都唔錯，但係天川空嘅身材就愈來愈弗，除咗上圍夠堅挺，23吋腰肢又夠纖幼，更擁有桃子形美股，呢副胴體身材真係正到震！

第2回合

鬥演技

天川空嘅騎乘功夫冇得頂，玩弄男優毫不留情，癡女風格突出，之但係佢演出其他角色就唔多掂喇！至於神宮寺奈緒演癡女時，流露出一副誓要榨乾男優嘅飢渴表情，而佢扮演柔弱角色，表情又夠晒可憐，果然係演戲天才！

第3回合

鬥曝光

神宮寺奈緒除咗拍AV，亦會以歌手身份登台大展歌喉，至於天川空亦唔弱喎，早前佢就同廣瀨鳴海、櫻萌子及七瀨愛麗絲組成「元宇宙女團」演出，所以兩人嘅曝光率一樣咁高，打和！

難分高低

天川空同神宮寺奈緒兩位都係癡女系嘅王牌女優，將男優玩弄到死去活來嘅功夫同飢渴表現，絕對係毋庸置疑！而佢哋一個床技頂班，一個就演技超班，所以真係好難分到高低！