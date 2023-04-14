陳山聰望《隱形戰隊》開電影版　劉穎鏇最恨周潤發客串

藝人陳山聰與劉穎鏇（Tiffany）今晚（14日）聯同一眾演員觀看無綫劇集《隱形戰隊》大結局，講到劇集反應好，會否再拍續集？山聰表示：「我哋都有同監製Jazz（文偉鴻）講，但監製係唔鍾意拍續集，因為佢係集中火力做第一輯，所有好嘢已經用盡，但唔知有冇機會拍電影版。其實係有迹可尋，因為TVB由劇集變電影嘅作品唔多，其中一套係《使徒行者》，都係由Jazz監製。」

他又指若拍電影版，自己作為電影新丁，希望除了原班人馬外，並邀請電影演員參加，最好是影帝級人馬加盟：「我哋係新仔，邊會有票房，你叫人買飛入場係咪要有啲影帝先。」Tiffany自言從未拍過電影，故相當期待，問她想跟哪位影帝合作，她戰戰兢兢地說：「我可唔可以話想同發哥（周潤發）合作？」山聰自言有跟周潤發一齊跑步，下次可以邊跑邊問對方能否客串電影版：「呢啲人見就見得多，但就從來未合作過。」Tiffany即謂自己連見也未見過，希望能成事。

山聰稱劇集熱度高，開拍電影版也不出奇，日前他跟劉佩玥及林子善到主題樂園玩，大受老中青歡迎，每行五步便被要求合照，笑言成為樂園吉祥物：「好開心，個感覺好正，知道大家都有睇，個個都話一定要追大結局。」他們表示若能拍成電影版，無論如何也會度期參與：「近期香港電影巿道咁好，如果拍成電影，對所有人嚟講都係好事。」