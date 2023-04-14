劉佩玥唔使拍強姦畫面　唐詩詠詐型：點解我要真拍？

無綫熱播劇《隱形戰隊》今晚（14日）播出大結局，一班演員今晚齊集酒家進行飯局及收看結局篇，劉佩玥及唐詩詠一起接受訪問，對於在劇中劉佩玥及唐詩詠分別被強姦及被雪藏，當中交代劉佩玥被強姦的場面，是見她被毛巾塞口，然後鏡頭轉向阮浩棕拉褲鏈，有網民稱為「零秒強姦」。劉佩玥說：「覺得拍呢類題材，最緊要係同編劇、監製溝通，我未收到劇本之前，已知道有呢一場戲，我唔係好擔心，只係諗點去演點表達情緒。拍前我喺屋企試吓一路想像一路喊，後來同監製講，我有喺屋企試呢場戲嘅情緒，點知監製同我講：『你放心啦！我一秒都唔會拍！』覺得部劇表達到個內容就可以，唔需要我本人經歷呢啲嘢，唔想令我唔舒服。（觀眾擔心你拍咗呢場戲，但最後被刪？）唔係（刪戲），冇拍到，大家唔需要擔心。」劉佩玥說想不到《隱》劇大受老中青觀眾歡迎：「我估唔到連小朋友都睇，有個媽咪同我講，話好在我冇拍到嗰啲畫面。」

問到會否白費了之前在家練戲的心機時，在旁的唐詩詠聞言即笑說：「吓？點解你唔使真拍，我又要真拍？我當日真係瞓喺雪車入面，溫度係零下，可能導演驚我感覺唔到嗰個凍，要我真做。（你係咪之前冇同監製講過你有經歷感受過？）可能我真係冇同監製講聲，不過都可以再拍得盡啲，有啲位唔夠盡，可以再變態啲。（點變態啲？）可以血腥啲，其實呢類戲以往都拍得好盡，如果拍得太收埋，觀眾可能會覺得爭啲嘢咁，就好似劉佩玥嗰場咁。」

至於大結局中，大奸角陳展鵬把唐詩詠擄走，作為釋放女友趙希洛條件，及後展鵬向全港多個地方發動攻擊，同時馬國明、劉穎鏇、林子善及劉佩玥分批狙擊展鵬黨員，經過連場激戰過後，展鵬於馬國明及山聰聯手夾擊下身亡，馬國明終於找到詩詠被埋藏的冷庫車，惟車內炸彈突然爆炸，二人跳入海逃生之際，馬國明被炸傷背脊，生死未卜！昏迷過後的詩詠患上創傷後遺症，把與馬國明的一段經歷鎖在潛意識中，某日詩詠記起與馬國明的種種往事，並重返二人的愛情小屋，結果馬國明突然出現，令一直以為對方已死的詩詠激動到爆喊，二人終於甜蜜重聚，激咀收場，至於另外兩對CP陳山聰、劉穎鏇及林子善、劉佩玥亦求婚成功，大團圓結局。