【是日通勝】

農曆閏二月廿五

癸卯年 丙辰月 癸卯日

吉時：晚上11時至1時、凌晨3時至5時、上午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：塞穴、裁衣、祭祀

忌：開渠、栽種、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、8、28

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：財運佳，生活無憂，但感情關係遇到考驗。

金牛座：面對感情問題束手無策，多與愛侶溝通吧！

雙子座：財運不錯，謹記知足常樂，不可貪得無厭。

巨蟹座：天無絕人之路，身處逆境也應當保持樂觀！

獅子座：運勢差是暫時性，不去跟人比較會較開心。

處女座：運氣好，要懂得居安思危，切忌得意忘形。

天秤座：財運特別差，投資要多作評估，不可草率。

天蠍座：運勢不過不失，平常心看得失，心情更好！

人馬座：各方面的運勢都不錯，可望迎來愉快一天。

山羊座：心態消極，對現狀抱怨，小心處理人事問題。

水瓶座：幸運指數排第一，理財上可立於不敗之地。

雙魚座：待人接物要問心無愧，不可以有害人之心。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）豬 遇貴人

（跌）雞 人緣差

鼠：感情運略差，有伴侶者要懂得互相包容。

牛：沒有橫財到來，還是腳踏實地工作吧！

虎：善用人脈，遇到難題也不會孤立無援。

兔：心情靚，約親友搞飯聚，可增進感情。

龍：沒心思工作，不適合投資，易得不償失。

蛇：跟身邊人融洽相處，對往後發展有利。

馬：內心急躁，易惹是非，謹記以和為貴。

羊：投資有斬獲，但要見好就收不可貪心。

猴：身邊有些不好的流言，謹記清者自清。

雞：是日沖煞，人緣欠佳，處事不可魯莽。

狗：告別單身的機會來了，要好好把握啊！

豬：貴人運強，易遇上穩重可信的工作夥伴。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

最怕社交的星座

1.天蠍座

不喜歡高調，很多時都走到人群中靜靜的一角，讓大家不易發現自己的存在。喜歡觀察人性多於跟別人正面接觸，主觀感又強，所以不想說話的時候亦不會勉強自己，應酬對天蠍座來說，就是用一個問題去回答你的問題。

2.山羊座

除了跟工作有關的事，基本上很少討論其他話題，所以在不知如何Social的情況下，都很被動。在人多的地方，如果未能發揮山羊座的專長，多數是呆呆的，等待多嘴的人來拯救。

3.巨蟹座

頗被動的一群，也不是理性的一組，應酬絕不是巨蟹座的強項，很多時都是對方問一句就答一句。除非大家相處期間有足夠的時間熟稔起來，否則氣氛會有點尷尬。

4.白羊座

如果話題不是有趣的，亦不是白羊座熟悉的，可能很快就會沒有耐性，將重心轉移自己身上，未必是跟大家有關的事，所以應酬時都比較自我中心，沒有太多耐性。

5.處女座

如果在一大班人面前，處女座還是比較內斂及不會突出自己，所以在人多的地方，她並不是社交高手；反而在一對一的相處上，處女座會比較自在，所以Social都是視情況而定。

6.獅子座

不是不懂得應酬，而是跟白羊座一樣，話題要跟自己有關就最好，對獅子座而言，焦點如果不是在自己身上都很難搭訕，所以只有能夠展現他光芒的場合，會比較適合。