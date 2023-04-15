娛圈單打︱有演技有觀眾緣　林凱恩只欠機會

無綫劇《隱形戰隊》播出大結局，除大量槍戰打鬥戲夠紮實外，劇中以純情及冶艷形象演繹悲劇角色的林凱恩，內心戲連場，演出同樣亮眼。早前被傳扭計拒續約而被投閒置散的她，如果因此被掟去坐冷板櫈，真不知是林凱恩、無綫還是觀眾的損失了。

不少人也說林凱恩憑《愛‧回家之開心速遞》成功入屋，早前她「回家」與蔥頭譜戀曲的情節亦贏得網民好評。然而，林凱恩不但能演好處境劇，2017年在《降魔的》中邪氣演出亦說明她是有演技的。這次在《隱》劇演一個被賣淫集團操縱的純情女子，最終為救男友命喪刀下，雖然粗略計大約只佔3集戲份，一樣贏得網民歡心。

到網絡討論區看看，「林凱恩真係巧正」、「係一個好演員」、「外形不算太靚，但有觀眾緣」；即使被派往主持《流行都市》，網民對她以長裙、長褲示人，拒絕跟風露腿，也是讚口不絕。雖然前年有報道指她艷照流出，床上爆乳扮女僕，但觀乎照片尺度是否需要家長指引也頗成疑問，再說當事人表示照片是與「成班女仔朋友開Party貪玩影嘅」，後因遺失電話而遭人惡意攻擊，如果這也貼上「壞過凱恩」的標籤，未免太blame the victim。

做演員講究有冇演技與觀眾緣，雖然演技有得學，牛皮燈籠也或有頑石點頭的一日，但觀眾緣絕對是可遇不可求。林凱恩有演技有觀眾緣，看她即使傳被雪，亦有監製起用她演出無名字但有戲要演的村婦角色，這不是外間所指「淪大茄」那麼表面，而是有人也知她是可造之材，暗中幫她，林凱恩欠的只是一位有power的伯樂提攜。