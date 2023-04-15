Pricerite實惠 【消費券震撼賞】一系列電視機震撼優惠

【營業資訊】新一期消費券即將於4月16日發放，相信大家都蓄勢待發要盡情購物。Pricerite實惠 為加添歡樂購物氣氛，率先推出一系列電視機震撼優惠，如HISENSE海信32"高清電視門市自取換購價只需$999、Samsung 55"電視震撼價$4,880再送價值$200 P-Coin會員積分等。電視機優惠期至4月30日，數量有限，售完即止。電視機震撼優惠，可一未必可再，想盡快入手至抵電視機，立即去Pricerite實惠搶購喇！

Pricerite實惠【消費券震撼賞】電視機震撼優惠

日期：即日起至4月30日

分店：全線分店、網店、手機APP

電視機 震撼優惠

精選優惠1

任何購物，即可享以下$999門市自取換購價

Hisense 海信

32”高清電視

LHD32N2000HK(0001)

原價：$2,190

門市自取換購價：$999

送貨換購價：$1,199

精選優惠 2

選購指定HISENSE海信及Toshiba 50"-65"智能電視送高達價值$500 P-Coin會員積分

精選優惠 3

SAMSUNG 55”Crystal UHD 4K智能電視 (2022)

原價：$8,980

震撼價：$4,880

即送 價值$200 P-Coin會員積分

條款及細則

•貨品圖片只供參考。

•貨品價格以購買當日Pricerite實惠收銀系統之價格為準。

•如有任何爭議，Pricerite實惠保留最終決定權。