Pricerite實惠 【消費券震撼賞】一系列電視機震撼優惠
2023年04月15日 09:00
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(客戶提供)
【營業資訊】新一期消費券即將於4月16日發放，相信大家都蓄勢待發要盡情購物。Pricerite實惠 為加添歡樂購物氣氛，率先推出一系列電視機震撼優惠，如HISENSE海信32"高清電視門市自取換購價只需$999、Samsung 55"電視震撼價$4,880再送價值$200 P-Coin會員積分等。電視機優惠期至4月30日，數量有限，售完即止。電視機震撼優惠，可一未必可再，想盡快入手至抵電視機，立即去Pricerite實惠搶購喇！
Pricerite實惠【消費券震撼賞】電視機震撼優惠
日期：即日起至4月30日
分店：全線分店、網店、手機APP
電視機 震撼優惠
精選優惠1
任何購物，即可享以下$999門市自取換購價
Hisense 海信
32”高清電視
LHD32N2000HK(0001)
原價：$2,190
門市自取換購價：$999
送貨換購價：$1,199
精選優惠 2
選購指定HISENSE海信及Toshiba 50"-65"智能電視送高達價值$500 P-Coin會員積分
精選優惠 3
SAMSUNG 55”Crystal UHD 4K智能電視 (2022)
原價：$8,980
震撼價：$4,880
即送 價值$200 P-Coin會員積分
條款及細則
•貨品圖片只供參考。
•貨品價格以購買當日Pricerite實惠收銀系統之價格為準。
•如有任何爭議，Pricerite實惠保留最終決定權。
•門市資料：http://crmg.ly/b5