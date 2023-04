施焯日主持旅遊節目遊台灣旅費有限賣雞蛋仔賺錢

由J2小鮮肉施焯日(Arthur)及蔡景行主持的實境拍攝旅遊節目《見步行步 台灣篇》首播。節目內二人要於8天內由高雄往台北指定地點,期間必須橫跨及涉足台灣8個城市,每日旅費僅得1000台幣(約 250港元)。 Arthur受訪時表示由於手頭上資金有限,故此一直步行居多,名副其實的「見步行步」,不過二人的行程相當精彩,玩盡海陸空,又試過賣港式雞蛋仔賺取旅費。

昨晚首集二人先挑戰「豪華海景野餐」,除了四出尋找合適景點及食物,卻一個不留神被猴子偷走了辛苦找來的鴨肉,且行了不少冤枉路,尾聲時袋裡只剩下190台幣(約50港元),幸而最終找來廉價「宿一宵」住處,以解他們燒眉之急﹗Arthur透露﹕「今次連劇本都冇,都係首次知道拍嘢原來可以咁free,完全係 Who am I, Where am I 同埋 What am I doing,去旅行又好似唔係,拍節目又好似唔係。」

不過他就打趣「行路都可以咁攰」:「我記得去到第5日,我以為自己身體ok,仲走去跑步,然後隻腳突然冇力,扭親之餘仲一嘢跌咗落地下。除咗體力攰,精神都攰,因為每日成半夜兩點先瞓得,但翌日朝早五點又要起身再拍過。」