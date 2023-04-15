施焯日主持旅遊節目遊台灣旅費有限賣雞蛋仔賺錢

由J2小鮮肉施焯日（Arthur）及蔡景行主持的實境拍攝旅遊節目《見步行步 台灣篇》首播。節目內二人要於8天內由高雄往台北指定地點，期間必須橫跨及涉足台灣8個城市，每日旅費僅得1000台幣（約 250港元）。 Arthur受訪時表示由於手頭上資金有限，故此一直步行居多，名副其實的「見步行步」，不過二人的行程相當精彩，玩盡海陸空，又試過賣港式雞蛋仔賺取旅費。

昨晚首集二人先挑戰「豪華海景野餐」，除了四出尋找合適景點及食物，卻一個不留神被猴子偷走了辛苦找來的鴨肉，且行了不少冤枉路，尾聲時袋裡只剩下190台幣（約50港元），幸而最終找來廉價「宿一宵」住處，以解他們燒眉之急﹗Arthur透露﹕「今次連劇本都冇，都係首次知道拍嘢原來可以咁free，完全係 Who am I, Where am I 同埋 What am I doing，去旅行又好似唔係，拍節目又好似唔係。」

不過他就打趣「行路都可以咁攰」：「我記得去到第5日，我以為自己身體ok，仲走去跑步，然後隻腳突然冇力，扭親之餘仲一嘢跌咗落地下。除咗體力攰，精神都攰，因為每日成半夜兩點先瞓得，但翌日朝早五點又要起身再拍過。」