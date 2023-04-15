抄襲風波︱太太曾現身該作品講座　本土創作人質疑袁劍偉講大話

導演袁劍偉執導的歌曲《停一停·心呼吸》MV上月捲抄襲風波，因涉抄襲本土創作人Chloe Wong及其團隊「Chloeography Project」2018年作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow 》而下架，昨日（14日）袁劍偉終公開道歉，並指自己一時忘記曾經看過有關《遙》的宣傳相片。不過其道歉聲明未被Chloe Wong及其團隊接受，對方繼續咬實唔放，今日（15日）凌晨上載千字文反撃，直言已跟有關單位和人士進行直接對話，但對方疑含糊處理涉抄襲的質疑。

Chloe Wong團隊發文指，袁劍偉方表示拍攝時沒有使用分鏡圖和情節串連板 (storyboard) 等慣常製作流程，令本土創作人方對此說法有所質疑，將繼續追究「如何證明作品的原創性」；對方袁劍偉一直否認抄襲、未能解釋為何《停》與《遙》部分宣傳畫面高達九成相似、無法提供其概念的執行手法是從何而來等，Chloe Wong團隊質疑有人一直在說謊。

對於袁劍偉以「潛意識」為影響創作的原因，Chloe Wong團隊更貼出2021年8月時，袁劍偉的太太曾現身有關《遙》的作品展示及宣傳相片、演出劇照播放的講座，其太太更是當日講座嘉賓。