長期企易靜脈曲張　拉筋促進血液循環

從事零售業、飲食業、建築業及教育行業，工作很多時需要站立，雙腳以至腰椎均承受一定壓力，這些工種人士應多做伸展拉筋，幫助血液循環。本欄曾經談及工作長期坐宜做的拉筋動作，對於長期企是有所不同，配合適當動作才有效舒展關節肌肉。

有位任職中學的女教師求醫，檢查時發現她的腳部有多處瘀黑，原來是接受過腳部按摩，同時，亦發現小腿有靜脈曲張問題。在此，特別提醒有靜脈曲張的人士，不可接受太大力的按摩，假如靜脈血塊遭大力按至爆裂，血塊會經由血管流向身體其他地方，情況嚴重是可導致中風，而這位女教師的腳部瘀傷，顯示已爆微絲血管，是有一定危險性。

傳統智慧，用熱水浸腳可以養生，好處是幫助血液循環。有科學家稱，小腿是第二心臟，血液經由心臟泵出，代表上壓，血液回流至心臟，代表下壓，小腿肌是發揮肌肉「泵」作用，輔助血液回流心臟。

故此，長期站立會影響血液回流，拉筋可令肌肉適當收縮，促進血液循環，疏通堵塞的筋腱，不但改善腳部浮腫，更有助降低中風的風險，坊間有說「拉筋一寸，命長十年」，也是有所理據。

瑜伽導師示範拉筋動作

肌肉不平衡可引致不同程度痛楚，關節肌肉經拉筋放鬆後，可減少因繃緊肌肉引起的機械壓力（Mechanical stress），從而消退痛感。瑜伽療癒導師黎樂欣Zora示範的前摺式（Forward Fold）拉筋動作，可以幫助經常站立人士放鬆小腿，紓緩腰和腳的肌肉，亦能改善盆骨不平衡。

1.首先熱身，站立雙腳成盆骨闊度，腳趾向前不要外八，右腳曲膝，上半身向前摺，左腳後腿感拉伸；雙手可輕按地上助平衡，維持動作5至10秒，左右腳交替重複動作三次。

2.雙腳伸直，舉高雙手，左右手交叉輕扶手踭，上半身向前摺，腰部感輕微拉伸。此動作會令血液倒流向頭部，令頭腦清晰可減壓，使面色紅潤有凍齡作用，而且更可幫助睡眠。

3.以上動作若感困難，可坐在床或地上，用長毛巾或瑜伽帶協助。伸直雙腳，手執長毛巾或瑜伽帶扣腳掌，拉向身體直至大腿和小腿有拉伸感覺，腰保持挺直，維持動作5至10秒。

醫生資歷：

脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家