景福珠寶快閃消費券孖住賞　買金精明之選

【特約報道】2023年第一期消費券將於4月16日發放，想有效善用消費券？選購足金產品既可保值，亦可點綴日常生活，絕對是精明之選。已有70多年歷史的景福珠寶信譽昭著，一直秉持貨真價實的足金精神，銷售足色足量的999.9足金產品，同時不斷推陳出新，設計出時尚優雅的獨家金飾款式，包括別具玩味的Tic Tac Toe系列和PUZZLE系列，以及易於配襯的輕足金系列等，讓大家輕鬆搭配不同風格的造型，盡顯潮流觸覺。黃金買賣永遠有價有市，以新一輪資助來購買足金產品，正是明智的投資選擇。景福珠寶更特別推出「快閃消費券孖住賞」雙重優惠方案，讓顧客享受加倍歡樂的購物喜悅。

優惠二：顧客於景福珠寶及masterpiece by king fook門店使用消費券購買任何999.9足金產品，可獲贈港幣300元珠寶購物現金券^，於今年任何時間使用。（港幣300元珠寶購物現金券於4月16日起發放）

Tic Tac Toe 999.9足金系列

Tic Tac Toe 999.9足金系列從井字過三關遊戲最具代表性的元素「OX」符號變奏出多元化設計，既可同時出現在頸鍊及手鍊上相映成趣，亦可變成左右兩邊分別為「O」及「X」符號的精美耳環，時尚簡約亦易於配襯。此外，「OX」符號兩面分別綴以對比強烈的啞面古法砂打磨效果與光滑的拋光效果，從細節中透露工藝巧思，並讓女士們隨心選擇以其中一面配襯不同風格的服裝，盡起點睛之效。

PUZZLE 999.9足金系列

PUZZLE 999.9足金系列以不對稱且形狀不同的拼圖方塊為主體，演繹出多款新潮又時尚的輕足金珠寶。設計靈感來自兒時回憶中的拼圖，珠寶拼圖塊共有兩款設計，形狀完全不同，每款均可獨立佩戴，然而將兩塊拼圖放在一起時卻可巧妙完美地組合一起，正如在人生旅途上遇見重要的人或事，無論是另一半、朋友還是家人，緊扣在一起，互相陪伴，可圓滿彼此的人生。

「BLISS」999.9輕足金系列

景福珠寶「BLISS」999.9輕足金系列由橢圓形、水滴形、圓形、欖尖形及長枕形圈圈相扣，交疊出豐富的視覺效果，以現代時尚的設計演譯中國傳統特色的韻味。俐落的線條，融合有著祝福意思的中國傳統幸運吉祥物，簡約而不單調。金鍊更可調校長短，方便配合不同穿搭，配合現代女性的大都會生活節奏。

花窗系列

景福珠寶花窗系列以中國蘇州的園林常用的花窗藝術為設計靈感，糅合蘇式花窗的精緻圖案設計與匠心細膩的工藝，呈獻極富中式古典魅力、至臻完美的999.9足金首飾。系列參考蘇式花窗輕盈透光的多窗設計，加上葫蘆、水波及蝴蝶等中國傳統吉祥之物，完美結合古典風韻與現代金飾。

佳偶天成系列

蓮花出淤泥而不染，濯清漣而不妖，景福珠寶以「三蓮」蓮花、蓮子及蓮藕為創作靈感，推出佳偶天成系列足金金飾，將代表純潔與純真的蓮花、寓意連生貴子的蓮子，以及有佳「藕」天成之意的蓮藕轉化為成清雅脫俗的時尚首飾。