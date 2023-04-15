曾多次來港開騷　愛爾蘭搖滾天團The Script成員Mark Sheehan離世

愛爾蘭搖滾樂隊The Script成員結他手Mark Sheehan昨日被傳出死訊，終年46歲。樂隊在社交網站貼Mark的照片並宣布他的死訊。

他們在聲明中說：「深愛的丈夫、父親、兄弟、樂隊成員和朋友 Mark Sheehan 在短暫患病後於今天在醫院去世。家人和樂隊懇求粉絲在這個悲痛時刻尊重他們的隱私。」Mark的死訊傳出後，一眾Fans以及名人紅星均於社交網留言哀悼，其中愛爾蘭總統Michael D Higgins亦愛表聲明哀悼Mark，表示對他的離世感震驚之外，亦讚揚他是躋身世界舞台的愛爾蘭成功音樂優秀例子。

Mark於2008年與其他兩名成員主音Danny O’Donoghue以及鼓手Glen Power成立The Script，他們推出過6張大受歡迎的專輯。名曲包括《Breakeven》、《The Man Who Can’t Be Moved》等，他們曾多次來港開騷，對上一次是2018年。而去年樂隊在美國開巡唱時，Mark亦因家庭承諾為由而沒有參與。