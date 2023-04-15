彈吓彈吓　學女星跳出Fit Body

夏天將至，想一邊玩一邊減肥？就要試試近年大受女星歡迎的彈床運動！（互聯網）

夏日將至，又是小背心、短褲出場的時候，大家Keep Fit成功未？還是已經厭了做Gym和跑步，減肥動力大不如前？不如試試近年女星至愛的彈床運動？可以增加做運動樂趣之餘，又能同步鍛煉全身肌肉、紓緩壓力和促進新陳代謝，玩完不止燒脂，更強化到心肺機能，一舉多得！加上它屬於低衝擊運動，比起跑步更不易傷害膝蓋關節，非常適合新手。想了解這項新興運動多一些？馬上有請彈床運動教練Bobo同大家分享和示範動作，大家聽完睇完再去跳都未遲！

點止燒脂咁簡單？

為甚麼跳彈床會成為近年大熱運動？據彈床運動教練兼營養學家Bobo指出原因在於它能提供比起一般有氧運動多3倍的功效。有研究證實10分鐘彈床訓練所消耗的卡路里，相當於30分鐘的慢跑，有助促進心肺機能。同時更有效改善身體協調與平衡、改善身體組成、降低血壓、增強下半身力量和增加骨骼密度，所以嚴格來說，它是一項全面鍛煉身體的運動！

不過除非你到有彈床設備的健身室，否則就必先添置一張彈床，才能在家中跳彈床。目前坊間的彈床種類甚多，更有高矮之分，而彈床愈高就愈需要掌握好平衡力。Bobo補充說：「除有高矮之分，坊間的彈床也分為有扶手與沒有扶手兩種，建議新手選擇有扶手的會更安全。」玩之前，她亦建議大家先參考以下提示。

新手注意事項：

1. 第一次玩彈床，最好選擇有扶手的彈床，便能玩得安全又放心。

2. 建議穿着防跣襪，如果沒穿襪的話可穿上波鞋，就能增加平衡力，防止彈跳時跣腳跌倒。

3. 玩之前要先做伸展運動熱身，初學者大概熱身10分鐘就足夠。

4. 新手進行運動時，最好每10分鐘就休息一次。

5. 必須了解自己的身體狀況，如患有心血管疾病，玩之前應先諮詢醫生或教練意見。

彈床卸力大 不易傷膝蓋

Bobo透露自己減肥前，體重曾一度飆升至150幾磅，連她也被這個「體重之巔」數字嚇親，急急展開減肥大作戰。她憶述：「由於身體過重，許多運動都不適合做，因為大部分動作都會磨損關節，令膝蓋容易受傷。加上當時自己也對傳統運動感到厭悶，外國朋友便介紹我跳彈床，結果不但一試愛上，更一直玩到現在。最重要是彈床可以卸力（彈網可以卸去7成力），能大大減輕對膝蓋的負擔，讓人可以放心玩，無懼膝蓋受損。」到現在Bobo不再盲目追求骨感身形，以均衡飲食及運動維持約115磅體重，反而活得更自在。她亦以過來人身份分享以下減肥心得，想減得開心又健康的必看！

1. 千萬不要選擇極端的短期減肥方法，找到長期且適合自己的減肥模式才最重要。

2. 每餐均衡飲食，因為減肥是8成靠控制飲食，2成靠運動。

3. 雖然大家身體過重的時候會不想運動，但可以由一開始的5分鐘練習慢慢遞增，令自己有成功感，只要每一天的運動量都有進步便可。

4. 注意飲水量，每天的水分攝取量必需在2,500ml以上。

5. 找志同道合的減肥夥伴一同運動，會更有恒心堅持下去。

簡單動作示範

彈床運動看似簡單，但亂彈亂跳一樣易生危險，建議新手在教練指導下進行，才不易令身體受損。Bobo以下示範的3個簡易動作，既有效燒脂又好玩，適合新手跟住一齊練！

動作1：簡易熱身開合腳

教練建議剛開始的動作不宜太複雜，可先嘗試原地跳一跳，或借助扶手玩開合跳，讓身體先尋找平衡感及熟悉在彈床上彈跳的感覺。

動作2：左右轉體跳

做完熱身，可以擺脫扶手，跟着節奏左右扭動身體，雙手做出類似出拳的動作。

動作3：抬腿膝蓋碰手踭

此動作有效減去腰間贅肉，比傳統地面上的高抬腿動作，更能減輕對膝蓋的負擔。

同場加映：女星都勁Like

不少女星為了保持好身材，不但會戒口，更會嘗試不同運動。有甜心教主之稱的藝人楊丞琳與王心凌，早前不約而同愛上跳彈床。楊丞琳體驗一輪後覺得這項運動是一個非常需要核心和臀部肌肉並用的訓練，而她每次上完跳彈床課都會心情大好，感覺超療愈。王心凌則表示獨樂樂不如眾樂樂，所以經常邀約家人朋友跳彈床，好讓大家跟自己一同鍛煉身體，維持健康生活，齊齊放鬆身心。