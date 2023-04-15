「美國隊長」前度Minka Kelly出書自爆17歲時被迫拍性愛影帶

曾主演過《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）劇集新版的美國女星Minka Kelly最近推出自傳《Tell Me Everything》，現年42歲的她在書中大爆年輕時代的坎坷往事。

出身於貧窮家庭的Minka形容童年時代「充滿色彩、混亂、不穩定、不可預測和艱難」，她指母親Mo當年在洛杉磯任脫衣舞孃，所以母親經常帶她出入工作的脫衣舞店。而Minka自爆17歲那年自己亦曾在新墨西哥一間成人影視店的咸濕騷中表演過。她形容當時的工作令她感到好羞恥以及尷尬。而那一年，她更被同學搞大個肚，當時2人已同居。她表示當時母親曾提議過一起養大BB，但Minka在書中說：「我當時同佢講，點樣一齊養大個BB？用咩錢？住邊？保險呢？我唔能夠帶BB到我母親帶我來到咁嘅世界，絕對唔可以！」最後她選擇了墮胎。

而Minka亦爆曾跟母親與母親的男友一同居住，更因借車問題而被她毒打。此外，她亦有在書中提到BB經手人男友Rudy的「渣男」行為，她表示當時被男友強迫拍性愛錄影帶，到她走紅時更要她畀5萬美元（約40萬港元）贖番餅帶否則他會賣給小報刊登。

不過一世人流流長並非遇親個個都係「渣男」，成名後Minka曾先後與多位紅星包括歌手John Mayer、「棒球巨星」Derek Jeter以及「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）等拍過拖，他們都是和平分手。