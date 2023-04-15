本日日本：《山T女福星》高跟鞋　令人聯想到阿琳？

曾與《魔法少女小圓》及《新世紀福音戰士》推出聯名鞋款的日本大阪鞋履品牌MAYLA，最近與經典人氣動漫作品《山T女福星》合作，推出三款高跟鞋，都是以女主角阿琳為靈感來設計，將人物形象及服裝等元素加入鞋的設計中。三個款式各有不同氣質，「Original Ramu」款使用了阿琳標誌性的黃色及虎紋圖案，配以和她頭髮顏色一樣的絲帶蝴蝶結，一看就知是代表阿琳的設計。另一款「White Ramu」則以白色來展現純白簡約的感覺，適合低調的女士們，而「Black Ramu」款則採用動畫中身穿「友引高校」校服的阿琳形象來設計，選用斜紋布及皮質的配搭，感覺更時尚。每款鞋子鞋籠各有不同的阿琳圖案，而鞋上都繫有象徵阿琳的閃電鎖匙扣，行起路時閃耀奪目。鞋款分絲帶款與一般款，不喜歡太浮誇的女士可選擇一般款，但個人覺得有絲帶蝴蝶結有特色得多。鞋盒採用了阿琳的插圖設計，購買的朋友更可獲贈限定文件夾一個，令人加倍心動！絲帶款各售28,600日圓（約HK$1,716）、一般款售26,400日圓（約HK$1,584）。