李佳芯自爆受情緒困擾：拍喊戲喊唔到出，拍完就爆喊！

李佳芯（Ali）以代言人身份與陳明憙、車婉婉及胡渭康今日（15日）到荃灣出席myTV SUPER 7周年活動，《中年好聲音》參賽者吳大強、龍婷、周吉佩等齊齊獻唱。為活動慶祝，17日將有Ali為主題的免費巴士行駛，她除了早上會現身外，愛搭巴士的她更指會神秘現身搭巴士，也希望儲有自己的肖像的巴士模型，自嘲近期相當自戀。

繼《有種好男人》後她已經有年多沒有拍劇，透露有聽聞《智能愛人》開拍續集，但因劇本、預算等問題未落實，稍後她將會拍片攝健康節目，又透露曾受過情緒困擾，故對情緖健康也有研究，她說：「我畀自己好大壓力，自己要求高，覺得做得唔好，冇信心、易緊張，拍喊戲就喊唔到出，拍完就爆喊。」Ali指受困擾慶幸未去到需要服藥治療，後來也學懂了排解，不要交自己太大壓力，加上性格樂觀，再拍劇會處理得好點，亦已準備好再拍劇。

陳明憙則憑試鏡擊敗超過600人成為myTV SUPER原創劇《Cross My Mind》女主角與美國團隊合作拍攝，她指拍攝最困難是拍攝到尾段才見到男主角，期間要靠想像去演繹，故經常自言自語，劇中更試試特技拍攝，打架戲雖然是被打，但總算也實現了打女願望。除了演戲又透露將會推出新歌，年尾有意舉行音樂會。