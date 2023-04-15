陳明憙擔正劇《Cross My Mind》 　強勢推出引頸以待

myTV SUPER和來自美國洛杉磯的 Wong Fu Productions打造首部原創雙語劇集《Cross My Mind》，並將於4月16日正式播出，劇集由myTV SUPER節目創意主任Thomas Lo，與Wesley Chan各自擔當兩地的導演，並由香港演員陳明憙（Jocelyn）、韓裔美國演員Nathan Ing主演，車婉婉、胡渭康、Christina Colgan、Hugh Tran、Rohan Gupta、黃碧蓮Linna、Michelle Park聯合演出，前港姐陳凱琳則有份客串，陣容鼎盛。故事講述兩個分別居住香港和洛杉磯的年輕人通過超自然的神奇相遇，互相傾聽、陪伴並獲得成長的故事。即使在地球的兩端，文化背景大相逕庭，但大家卻面對相 似的困難和挑戰，只要相互傾聽彼此陪伴，定會度過艱難的時光。

Wong Fu Productions 作為成立近 20 年的美國獨立製作公司，收到 myTV SUPER 的邀請後，身為公司創始人之一的 Wesley Chan， 直言 「這是從未想過會發生的事」。即使在美國長大，TVB 的節目也是 Wesley 的童年回憶， 小時候的他在親戚家看過 TVB 劇集，更形容「談到亞洲文化，就不得不提 TVB」。拍攝期間正值疫情之際，令跨國合作難上加難，Wesley 坦言曾有所卻 步，但最終仍接受邀請。