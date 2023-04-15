五月天香港戶外騷開鑼　1萬8千名樂迷陷瘋狂狀態

因疫情關係，台灣天團五月天一直未能來港開演唱會，直至昨晚（14日）終在中環海濱活動空間舉行首場的《好好好想見到你演唱會》，張學友、任賢齊及謝霆鋒等送上花籃祝賀五月天演出成功。相隔1425天再來港開騷，現場逾1萬8千名樂迷完全陷入瘋狂狀態，五月天一出場，全場歌迷瘋狂尖叫，五月天連唱《盛夏光年》、《愛情萬歲》及《派對動物》等曲，當唱新歌《為你寫下這首情歌》時，現場樂迷一起合唱，令五月天感動不已。

以廣東話打招呼的怪獸說：「有一句話想要問大家，你們在激動甚麼，其實連五月天也非常激動。好久沒見到大家，聽到大家歡呼聲，除了大聲還有激動。」石頭說：「看到相同的你們、同樣的聲音、同樣的掌聲，特別親切！」冠佑則說知道要來香港開騷時，同事問他最想念甚麼：「他們說我是不是最想念凍檸茶，因為我之前每天都要喝五到六杯，但這次回來最想念你們所有人的聲音，可以讓現場二萬人的聲音，讓全香港都聽到五月天的歌嗎？」期間有歌迷特別送上巨型雞蛋仔模型，讓五月天一解美食情愁。

阿信說：「過去20年一開始到街頭，五月天真的很感謝所有的朋友，我們每次來到香港都會住上很久，一開始在街頭開唱，後來到了會展中心，再到紅館，後來到了主題樂園，今天晚上我們就在接近你們上班、上學，生活最近的城市裏面，唱給你們聽，謝謝你們『唔該』、『金多蝦』，謝謝你們。」

另外，五月天師妹白安昨晚在現場獻唱，說相隔四年再來港演唱，雖然行程來去匆匆，但能再見到大家，也樂此不疲。至於宇宙人和蕭秉治則是開場嘉賓，宇宙人以《陪我玩》燃點高漲氣氛：「上次來到香港是四年前，真的是好好好好想見到你們，《藍色的你》正是與海有關的歌，第一次唱給香港，也第一次真的在有海的地方獻唱。」同樣久未來港的蕭秉治，以廣東話：「大家好，我係蕭秉治」來打招呼，他說：「這是我唯一會的廣東話，經過四年來演出，很謝謝師兄，謝謝大家，希望未來我有機會把Project X演唱會帶來香港，再唱歌給大家聽。」