長假期醫護眠乾睡濕為阿Mo治療　手腳關節可靈活正常

男團MIRROR去年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展。

在今晚（15日）他發出第38封代禱信，表示復活節期間阿Mo接受了連串的治療，現藉復康機械使「各手腳關節」可保持靈活正常功能。在「強化平衡肌肉」中能在坐立時學習掌握平衡。同時，透過磁場波、電激、腦電波及針灸，保持「神經和肌肉的活動」不至萎縮。

內容如下：

​​（一）Mo 爸感恩

​​1）「假期仍有治療」

感謝醫護過去一週的復活節期間，仍為阿Mo 安排了早上連串的治療和每日不可缺少的項目配合。

2）「教會問候和禱告」

​​在我所到負責聚會的各教會，感謝他們都十分關心阿Mo 的復康情況，大家都簽上慰問咭並表示一直在禱告中記念他。

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​​（二）代禱

​​以賽亞書 5:30「人若望地只見黑暗艱難，光明在雲中變為昏暗。」

​​*1）啟言Mo *

​​a) 「四肢的神經接收」

請迫切為在復康過程中四肢的活動神經聯繫接收禱告，祈求神的憐憫。

b)「肌肉的強化」

肩頸胸腹雖可自主活動，仍需要大家為這些肌肉的強化迫切禱告。

​​c) 「請為每天不可缺的輔助治療，阿Mo 有足夠的精神體力應付」禱告

​​i) 「各關節」

藉復康機械使「各手腳關節」可保持靈活正常功能；

​​ii)「強化平衡肌肉」

能在坐立時學習掌握平衡；

​​iii) 「刺激神經和肌肉」

磁場波、電激、腦電波及針灸保持「神經和肌肉的活動」不至萎縮；

​​iv)「憤防褥瘡」

坐姿、睡姿不時的轉換，包括晚間入睡時，以防出現「褥瘡」；

​​v) 「防止痙攣」

多次不同時段的「拉筋」以防筋腱收縮痙攣；

​​vi) 「個人護理衞生」

以防細菌病毒，從不同途徑入侵感染；

​​vii) 「飲食均衡」

使體能強化，身體維持健康及各機能正常狀態；

​​viii) 「中西葯物」

針對「神經和身體的調理」。

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​​2）Mo 爸媽

​​a) 「相信創造主超越的能力」

​​ 既然在醫學研究上可以用幹細胞來修復損傷的細胞，我們相信創造主更有能力超越這樣的修復。特別是為這無辜的孩子阿Mo創造復修的奇迹。

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​​ b) 「神在現實生活中的工作，超乎人的想像，因為有耶和華神的恩惠」

科學家的研究都相信這世界有不同維度空間。除了物理世界之外，還有暫時物理科學都不能完全處理屬於靈性的維度空間。聖經和歷史都紀錄了創造和救贖主在這空間的作為，這也是我們深信與倚靠的。