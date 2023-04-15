歌神許冠傑笠高帽讚舞台王者　城城嚇到腳軟

歌神遇上舞台王者！歌神許冠傑（Sam）昨晚（14日）在紅館舉行《此時此處演唱會2023》個唱尾場，天王郭富城做嘉賓，Sam介紹城城出場時高度讚譽，並指對方是他心目中的舞台王者。Sam說：「三年前喺海港城天台廣場，一個由《健康·旦》主持嘅網上音樂會，為香港人打氣，估唔到一個月後，佢率領超過80位舞者，做咗另一場網上音樂會，唔單止為香港人打氣，亦為當時呢80多位舞者籌款，解決燃眉之急，今晚好開心，終於可以同台演出，他喺我心目中係真真正正嘅舞台王者。」

和Sam合唱《尖沙咀Suzie》和《沉默是金》的城城即場爆料，指是自薦做演唱會嘉賓：「其實我知Sam做演唱會時，我同公司講我想自薦做嘉賓，之後我聽到Sam答應，叫我快啲嚟到時見，我當然緊張，大家係唔會明白嗰種興奮緊張心情，我喺舞台上算係身經百戰，但喺呢個舞台見到Sam時，我真係腳仔軟，剛才我喺後台聽到Sam唱歌、又睇到Michael （許冠文）表演，聽到好多陪我成長嘅歌曲，我希望繼續去努力！我真係聽Sam嘅歌大，Sam好Fit好勤力，我喺網上睇到Sam自彈自唱之餘，又要打鼓，好賣力，係好值得我哋尊敬，因為佢就係歌神，真真正正嘅歌神。如果冇Sam喺嗰個年代，成為香港流行曲始祖，我諗我都冇機會企喺呢個舞台上。」

被城城十分崇拜的Sam，特別送上一幅繡着「舞台王者 郭富城」的巨型錦旗給城城，城城即說受之有愧，看到Sam懂作曲和填詞，自己則只是寫過一首歌，希望將來會再嘗試作曲，也要像Sam一樣自己作詞，又說會把錦旗放在門口。而城城也精心準備禮物送給Sam，就是寫有「歌神」的墨寶：「我都預備咗一份禮物畀Sam哥，我冇話畀任何人聽，喺疫情開始後，除了嗰個網上演唱會外，呢三年我冇做過演唱會，喺呢段時間我去學書法，今日喺屋企即興寫咗呢張書法畀Sam哥。」和城城合唱第3首歌曲《打雀英雄傳》後，Sam為滿足樂迷，加上依依不捨，最後encore了兩次，與全場一起大合唱至凌晨才完場。