日向楓　國寶級鮮嫩Body

中國有好多國寶，最多人識同鍾意嘅國寶之一，應該就係熊貓喇！至於日本亦有好多國寶，好似足球員三浦知良同中田英壽都被譽為日本國寶，雖然佢哋係地位非凡，但係講到吸引力一定唔及呢位「新國寶」日向楓咁勁喇！

胸大腰幼

唔少男士有時都會因為唔知揀邊部AV睇而感到迷惘，又或者唔知追捧邊位女優好，今日就教大家一個秘訣，就係睇女優個名嚟選擇心頭好喇！好似穗花咁，當年呢位小麥色癡女風靡一時，而之後出道嘅穗花愛里同三原穗花都一樣正到啪啪聲！又好似松島楓咁，當年就搞到唔少壯男觀眾腳仔軟，後來嘅冬月楓一樣咁優秀，至於今日同大家見面嘅日向楓，就絕對有實力挑戰佢哋嘅地位喇！

雖然楓妹唔似佢個姓咁有陽光味，氣質帶點病態柔弱美，但係身材就肯定令人睇到渾身火燙，唔單止皮白肉嫩，而且仲胸大腰幼，心口對F奶上面仲有兩顆鮮嫩車厘子，實在係可遇不可求呀！

動作搭夠

日向楓身材咁正，所以唔少人都將佢同靚偈王伊藤舞雪相比，不過小弟就認為楓妹更加養眼，因為胴體纖巧得嚟唔似得舞雪咁骨感，楓妹絕對係有資格孭得起「國寶級Body」呢個稱號，加上係純天然無添加，唔似得舞雪個樣不斷進化，顯得唔夠自然。

不過，楓妹喺演出方面就要好好向舞雪學習一下，因為佢可能由寫真界轉戰到AV界日子唔

長，所以進行床戰時表情未夠肉緊，唔及舞雪咁七情上面。而阿妹可能都知道自己嘅表情交唔到貨，喺肢體動作方面都有下功夫，經常喺男優嘅猛攻之下爽到拗晒腰，總算能夠彌補不足。

日向楓除咗會喺社交網公布新作品消息，叫大家支持外，每次出席完攝影活動後，佢亦會分享好多拍低嘅性感照，滿足粉絲嘅眼球。

Profile

年齡：21歲

身高：5呎4吋

三圍：36F-22-35