重提謝安琪同陳奕迅緋聞　張繼聰嗌奇妙：情敵都係歌神

角逐今屆香港電影金像獎「最佳男主角」和「最佳男配角」的張繼聰，接受車淑梅主持的港電節目《舊日的足迹》訪問，對於獲兩項提名，他說自己極幸運，但對獲獎沒甚信心：「我只有一顆平常心。坦白說，這種輸贏的過程，我以前在樂壇和電視台都已經歷過無數次，最緊張的其實只是宣布結果的那一刻。太太已經準備好陪我出席，家中的小朋友則好像不大知道。我相信他們的人生中有更多較我這個頒獎禮精彩的事情。我一直跟他們說，演員是一份專門的工作，需要全情投入，請他們不要有過分的優越感和自卑感。他們最關心的都是我帶他們出去玩。」

早年張繼聰慘被指「靠老婆養」，直到現在成為影壇獨當一面的演員，以及被指為「識嫁要嫁張繼聰」的好男人，回首這個歷程，他說：「20多歲時，雜誌寫我要靠老婆養，其實當時我做監製作歌月入數萬元，較好多人好。30歲之後我想通了，我到底是人家口中的我，還是由自己去斷定我是誰？如果我當年想不通，我會好痛苦，應該去不到70歲，因為好快會有情緒病，會好大件事。境隨心轉，我想通了，不再介意人家怎樣看。當年太太跑得快，我當然替她開心，但自己覺得好『擇使』，惟有用自己的方法去奮鬥。幸好外邊的瘋言瘋語不會牽涉到我們的生活裏。人家有自由怎樣看我，我也有自由是否認同。當年我們都患上了抑鬱症，但我想每件事發生都有其原因和價值。」

至於太太謝安琪早年無端跟陳奕迅傳緋聞，張繼聰說當年感到「人生奇妙」：「我聽到後只感覺到我的人生好奇妙，連情敵都給我安排是歌神，我還可以要求甚麼？人生真的無欲無求啦！他的確是我的偶像，我們入行時他已處於事業頂峰，我都只在仰望他。私底下我和Eason 有談論過這件事，他叫我們要放開一些，還提議我寫一首關於婚外情的歌，由他和我老婆合唱，玩盡些。我贊成，亦已經寫好了，但後來整件事去到一個具傷害性的階段，再不適合玩下去，便不了了之......其實我們都是好朋友，他是一個好前輩，我們間中會聯絡。他有學駕電單車，我經常荼毒他，慫恿他駕古典電單車，因為我正在推廣電單車文化。」

在張繼聰眼中，謝安琪是多功能，他說：「我的太太真是個好太太。這幾年，她自己開唱片公司，也經營時裝和護膚品牌，經常要和員工開會，要照顧家庭，亦要演出，而我就只是演戲，其他都是副業。太太是天后，但回到家裏就是我的老婆、小朋友的媽咪。在家中我們不會說『天后出場』，當車子駛到停車場就將身份卸下，回到家中就會知道人生最珍貴的是甚麼。我感恩，40多歲已感無憾了。我一直想幫助人，就像做社工一樣，所以我很喜歡和新人討論，給他們意見。其實一個人吃得多少？穿得多少？如果你覺得上天多給了你，你就要分給別人啊！」