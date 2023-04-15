影星成龍主演嘅新片《龍馬精神》現正於內地上映，不過就遭遇抵制，就連女主角劉浩存都大受打擊，影響之大可謂嚴重。近日眾人去到戲院謝票，成龍原本想要講：「很高興和這麼優秀的演員合作」點知就講咗做：「很高興和這麼爛的演員合作。」之後成龍解釋道“自己的國語不太好，是這麼優秀的演員” 。

雖然一番解釋也說得通，但是聯繫現實，還是引起了巨大爭議，畢竟成龍對年輕演員的批評可謂不斷，加上新片也有著年輕演員的合作，所以也是讓廣大網友說道這可能是他的心裡話。

最後就是如今路演現場又被觀眾當場要求退票。

在路演現場有一位導演系的同學站起來說“(成龍）怎麼拍出這麼爛的電影的，我是自費買票的能不能退票”。此後導演道歉說自己還有不足，成龍也表示很尊重大家的想法虛心接受批評。

不得不說這位同學很大膽，敢於公開叫板成龍，痛罵爛片，確實真的怒了。

雖然也是被廣大網友吐槽不夠禮貌，但是表達出自己的心聲，也是受到了一片支持。

上映不過一周的時間，《龍馬精神》可謂風波不斷，而累計票房剛剛過億，對於這部影片來說，成龍無疑又虧慘了。

縱觀這些年成龍主演的影片，口碑票房均不甚理想，如今又再度翻車。