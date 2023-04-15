當年有套港產片話畀大家知，爆炸糖唔單止可以食，原來仲有「另類用途」！其實喺唔少AV片都有玩過呢種爆炸糖口愛玩意，因而成為令人趨之若鶩嘅口愛神物，當中仲有分初階同進階玩法添！

點解有爆感？

又稱「跳跳糖」嘅爆炸糖，早喺1956年由通用食品公司嘅化學研究員William A. Mitchell研發出嚟並獲得專利，直至1975年才正式生產及出售。而佢之所以有爆感，係同當中嘅高壓二氧化碳有關。生產商會將原材料混合，並以少量水溶解，再喺密閉容器中加熱至攝氏150度，再打入每平方英寸600磅嘅二氧化碳後加以冷卻。有趣嘅係因為爆炸糖個名太爆，搞到當年有美國家長以為會炸壞兒童個胃，搞到美國食品藥物管理局要設立了電話專線嚟為家長解惑。

進階玩法更刺激

咪以為口愛神物爆炸糖，只得傳統嘅吞吐玩法，其實仲有進階玩法版㗎！英國情趣品牌Ann Summers嘅性學專家及設計師，便針對爆炸糖喺口愛作用上進行研究，結果研究出三種進階玩法：第一，女士口含爆炸糖吞吐嘅同時，用震蛋震動自己嘅面頰，或下巴與喉嚨之間嘅部位，專家稱固中感覺會令男士更銷魂；第二，將爆炸糖灑喺男士前列腺及後門處，以提升口愛快感；第三，將沾滿爆炸糖嘅震蛋，刺激男士兵器及玉袋嘅同時，加埋１第一及第二嘅玩法，就可以體驗到前所未有嘅爆炸力。

情趣專用爆炸糖

爆炸糖雖係口愛神物，但女士總覺得作為糖果嘅佢食多易肥，因此有情趣用品商為佢設計出口愛專用爆炸糖，唔單止低糖，及加入大埋二氧化碳，更為佢加入其他嘅玩法，好似Rock Candy Toys推出嘅「Poppin' Rock Candy」咁，以棒棒糖嘅設計，報稱能帶嚟更有集中力及更持久嘅爆炸效果之餘，亦唔會因顆粒狀嘅爆炸糖刮損男士支兵器，仲可以轟炸後花園添！Ann Summers出品嘅「Love Dust」，則係用喺男女身體上嘅爆炸糖，玩家可倒喺敏感帶或全身，透過肌膚感受到爆炸般嘅魔力。

口愛魔女 辻井穗乃果

爆炸糖雖然好玩，但都要有高招口技嘅女伴，咁至玩得過癮，而日本AV女優便係近年備受AV迷追捧嘅口技女王。1995年11月15日出生，2019年3月以Prestige專屬女優身份出道嘅辻井穗乃果，不但擁有172cm身高，仲有對38I巨乳，只係佢最令AV迷着迷嘅，更在於佢嗰條特長神舌，既長又幼兼識二度轉彎嘅神舌，每次口愛時總會令男優求饒。如想欣賞到佢精彩口技，就有呢套由BOTAN喺2022年7月推出嘅《美食怪盜‧魅魔》，為搵到擁有黃金精華素嘅男人，果妹使出魔力神舌，用味覺搵出目標！