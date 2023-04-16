【是日通勝】

農曆閏二月廿六

癸卯年 丙辰月 甲辰日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、理髮、飾垣

忌：交易、嫁娶、安葬

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：14、22、23

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：運氣佳但要保持低調，着淺黃衫對你有利。

金牛座：做人忌漫無目的，渾渾噩噩勢將一事無成。

雙子座：迎來倒霉的一天，不氣餒就有望走出困境。

巨蟹座：平淡是福，保持心境開朗，謹記知足常樂。

獅子座：勉強無幸福，處理感情問題勿再自欺欺人。

處女座：心情靚，有口福，但品嘗美食要適可而止。

天秤座：幸福要主動爭取，猶豫不決難獲愛神眷顧。

天蠍座：愛情運上升，是時候向心儀對象發動攻勢。

人馬座：處事大方，不斤斤計較，幸運之神會撐你。

山羊座：備受霉運滋擾，只要沒做虧心事就不用怕。

水瓶座：善有善報，多做好事冇蝕底，可帶來好運！

雙魚座：心不在焉，謀事缺乏方向，不知何去何從。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）猴 財運旺

（跌）狗 易闖禍

鼠：富有創新思維，能輕鬆應對人事問題。

牛：易被他人出賣，切記防人之心不可無。

虎：踴躍參與社交活動，對事業發展有利。

兔：錢包縮水，接下來的日子要勒緊褲頭。

龍：說話不經大腦，易造成不可挽回局面。

蛇：感受到另一半的細心體貼，甜在心頭。

馬：趁周日找本好書細讀，可獲不少得着。

羊：好好休息，身體健康才有資格談未來。

猴：偏財旺，之前付出的努力將開花結果。

雞：時來運轉，能靠口才知識獲滿意收入。

狗：是日沖煞，運勢一落千丈，容易闖禍。

豬：做事衝動，易為小事動氣，惹人反感。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

富貴由天命定，福祿由名字起

姓名不但是一個人形象、素質、品味的標誌，還是心理學、社會學、哲學、歷史、民俗學精髓的綜合成果。好名字可為你塑造一個精明能幹、足智多謀、出類拔萃、才華橫溢的個人形象。

中國的形象字源於自然界靈氣。當文字成為人的姓名、公司的名稱時，更暗示着天地對人、對公司的資訊誘導力。姓名改後不斷使用，久而久之會產生一種相應的作用。就和個人姓名改運一樣，商家、公司、單位等企業的名稱同樣可產生改運的作用。

「名」能影響「運」，是根據「數」與「音」的靈動力。名稱這文字，由點和線結合而成，即數的根本。換言之，文字即數，數亦是靈的表現，意指文字所構成的名稱具有影響命運的威力。

所謂命運者，即命與名的結合。八字就如同人的身體，姓名就如同人的精神，我們的精神旺，身體自然健康，精神弱，身體自然虛弱。身體好，人自然福壽延年，身體不好，自然病痛多多。姓名的暗示具有極強的、不可抗拒的資訊誘導力，足以支配人生的命運。