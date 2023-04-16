戴祖儀摺衫有板有眼　吳若希晒命唔使做

由森美及陳敏之擔任主持的TVB遊戲節目《優質服務100 Fun》昨晚（15日）播出一集，嘉賓有「Q嘜智醒隊」的洪永城、吳若希（Jinny）和楊潮凱，對戰「以禮待客隊」的黎諾懿、朱凱婷和戴祖儀（Joey），關楓馨及阮嘉敏繼續擔任「100分鑑定專員」，走訪不同的商店或食肆負責出題。是集熱身遊戲玩鬥快摺衫，見Joey摺得有文有路，森美又玩踢爆：「因為佢本身屋企多衫。」Joey則直認不諱：「係呀，全部都係我自己摺架。」另邊廂Jinny摺到姐手姐腳，森美忍不住問：「平時你摺定老公摺衫呢？」Jinny不假思索笑言：「我同老公都唔摺衫喎！」引來全場大笑。

節目其中一個題目，阮嘉敏去到電器店探索一部神秘機器，該機器屏幕顯示出不同手機的型號，並連接着三條手機充電線，問題是該部機器究竟提供甚麼服務？是手機特快充電站，抑或是自動手機買賣服務，牙尖嘴利的Joey說：「用呢個逆向思維，反轉再反轉，正常人係會揀自動手機買賣服務，但係呢個答案太普通喇！」森美聞言即拋窒她：「你小心啲答呀，你咁樣得罪晒我哋寫稿、監製同埋編審。」Joey即高八度笠水說：「但係呢…」同隊的黎諾懿亦睇唔過眼說：「講嘢唔使咁高音嘅。」Joey即改以老牛聲謂：「都係交畀黎諾懿決定！」名副其實聲大大無貨賣。