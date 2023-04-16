凍齡萬綺雯素顏上鏡無有怕　與舊拍檔合照勾回憶

現年52歲的萬綺雯近年轉戰內地從商，升格民宿老闆娘，而曾與她合作拍攝《我和殭屍有個約會II》的舊拍檔兼老友張文慈及林志豪，日前到萬綺雯的民宿遊玩，勾起不少網民回憶。

張文慈在微博分享合照表示：「開心之旅又結束了 捨不得捨不得 好朋友不需時刻聯絡 惦記在心 見面依然如故 到八十歲還要在一起去玩。」從相中所見，萬綺雯雖年過半百，但素顏出鏡的她皮膚依然白滑緊緻；51歲的張文慈以及現時52歲在北京定居的林志豪依然狀態不俗，三人合照吸引到大批網友留言表示：「金未來馬小玲終於合體」、「看到合照想再看劇，哪裡有粵語版可以重溫？」

早在1998年在亞視播出，今年剛好是劇集《我和殭屍有個約會》25周年，而電影版《驅魔龍族馬小玲》於去年（2022年）拍板開拍。由原作劇集編劇陳十三執導，「求叔」角色原作電視版由黃樹棠飾演，但因棠哥已離世，亦難以物色適合人選，所以最後將「求叔」換成其妹妹，由「求妹」完成兄長心願，繼續照顧殭屍兄弟「況天佑」黃宗澤及「況復生」黃梓樂，而「求妹」已邀得棠哥親妹黃文慧（Bonnie） 演出。

另外，蔡潔飾演「王珍珍」、岑珈其和謝雪心分別飾演「金正中」母子，至於電視版內由陳煒飾演的「妙善」，就由劉心悠接棒，而陪伴在「妙善」劉心悠身邊的「初春」則是憑無綫劇集《下流上車族》人氣急升的郭柏妍擔任，演員陣容鼎盛。

陳導為此片花盡心思，亦碌了人情卡邀不少藝人客串，其妻萬綺雯、劇集版的馬小玲當然都有支持他，有指她今次的角色不是降魔者，而是靚殭屍，對此，陳十三繼續大賣關子：「呢個唔講，總之會畀到大家驚喜啦！」