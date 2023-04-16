春日養生食療　美味滋補

燕窩蛇湯燉節瓜盅拼紫椰菜臘味蟹肉蛋白炒飯：蛇湯加入袪濕的生熟薏仁、潤肺養陰及補元氣的燕窩，以及能疏肝理氣、鼓動陽氣的玫瑰花瓣，配合加入紫椰菜和陳皮絲的炒飯，於春夏食用，清補而不燥。（胡振文攝）

每逢季節交替，身體都會出現不同的變化，這個時候要注意養生補身。想調理身子，除了各種藥丸或飲涼茶，味道欠奉。這個春日，有註冊中醫師及大廚特別為大家度身訂造各款養生食療，除了滋補湯水，還有各款美味的點心和菜式，美食和健康，其實也可以同時兼顧。

燉蛇湯加燕窩玫瑰

來到春天，潮濕的天氣令人周身不自在，沙田的四季芬芳，是中環百年老字號蛇羹飯店的年輕副線，主理人吳煋姿近日邀請香港註冊中醫師郭瑩瑩醫師，特別為餐廳設計多款養生菜式。郭醫師指人體養生遵循「春清、夏調、秋補、冬防」，香港的春夏濕氣重，容易令人覺得疲倦，同時間，臉部皮膚有機會增加油脂分泌如暗瘡和油脂粒等問題，嚴重更會引致濕疹症狀，這個時候，大家可按自己的體質，選擇健脾利濕或清熱利濕的食材，前者有薏苡仁、淮山、芡實和陳皮等，後者可選瓜果如苦瓜、冬瓜，又或赤小豆和綠豆等祛濕。

餐廳以蛇羹打出名堂，部分養生菜式亦以蛇入饌，郭醫生指一般人以為蛇羹只於秋冬享用，其實蛇肉低脂、低膽固醇，在中醫角度看，蛇肉性平和而味甘鹹，能通經絡、促進血液循環，於潮濕時享用有助補虛、紓緩風濕痺痛症狀，而且蛇肉配不同的食材，會有不同的功效。來到春夏，推介燕窩蛇湯燉節瓜盅，節瓜內釀入帶子、蝦仁、瑤柱和袪濕的生熟薏仁等加蛇湯原盅燉煮，內裏還有潤肺滋陰的燕窩和疏肝理氣的玫瑰花瓣，清補而不燥。傳統的蛇羹多配糯米飯享用，餐廳改配臘味粒蟹肉蛋白炒飯，米飯特別加入紫椰菜和陳皮絲，提高膳食纖維，清新爽口又減低臘腸的油膩感。

以太史五蛇羹作靈感設計的太史蛇羹酥，香脆的酥皮內是蛇羹啫喱，外脆內滑，令人耳目一新。吃蛇羹，以前會加菊花瓣，菊花有助疏散風熱、平肝明目和清熱解毒，這裏的菊花粉蝦餃，外皮加入菊花粉，清香又彈牙，尤其適合肝火旺的人享用。搶眼的紅菜頭素餃，菇菌餡加性平、甘的杞子混合，有助滋補肝腎、養肝明目。入口回甘的太子參帶子餃，加入益氣健脾、生津潤肺的太子參粉，鮮香味濃。攪鬼的鹹柑桔生煎包看似甜點，其實是豬肉和鹹柑桔作餡料，配以加入橙皮蓉的外皮，搶眼美味，鹹柑桔含維他命C和多種抗氣化物，有助淡炎止痛、除痰止咳，橙皮有效化痰降逆、消食和胃，以及促進腸道健康功效，歎一盅兩件都可以好養生。

特選滋補食材

滋補身材有不同的功效，既要好吃又要健康，配搭就要花心思。香港尖沙咀凱悅酒店凱悅軒主廚黃皓勤師傅由即日至4月30日推出一系列春日養生特色菜，黃師傅揀選各式滋補食材入饌，由前菜、燉湯、主菜和主食一應俱備。紫紅色的涼拌紅菜頭蓮藕片，紅菜頭是超級食物的代表之一，含有天然抗氧化物和膳食纖維，有助降底壞膽固醇，紅菜頭汁再加點白醋來浸泡蓮藕片，酸爽開胃。香港人最愛補身湯水，以滋潤清熱的竹絲雞、補肺益氣的五指毛桃和滋補養顏的花膠加其他配料熬煮的五指毛桃鮮淮山花腸燉竹絲雞，清甜滋潤、補肝益腎。

主菜方面，一道石鍋鮮人參蟲草花竹笙浸東星斑片，以韓國鮮人參加雞肉和豬肉熬煮湯底，配以東星斑片、補肺益腎的蟲草花，和其他配料放入熾熱的石鍋內，趁熱享用，補氣益血。至於羊肚菌鮮紫淮山花膠燜雞，富油香的三黃雞加健脾開胃的紫淮山和高蛋白低脂的花膠，口感清爽又香氣四溢，令人相當開胃。

富獨特氣息的紫蘇葉，性溫、味辛，有疏風驅寒、和胃止嘔的作用，而且含胡蘿蔔素和維他命C等營養，除用來蒸煮大閘蟹，今次黃師傅用它配本地黑毛豬肉和南瓜爆炒，味道芳香又去膩。根據中醫理論，五行金、木、水、火、土對應的五色食材是白、青、黑、紅、黃，能滋補肺、肝、腎、心、脾，師傅選用蓮藕、蜜豆、冬菇、牛肉、粟米配對，加富膳食纖維的糙米和白米，打造出五行養生炒飯，全方位應對身體各部位，美味又健康。