發燒級選擇　電競大芒來襲

電競世界差之毫厘，失之千里，畫面反應快慢往往是勝負關鍵，所以打機除了電腦要勁，顯示器也很重要，最近就有幾款大屏幕機種面世，適合發燒級玩家！

沉浸曲面

LG 45GR95QE擁有800R曲率的45吋屏幕，解像度3,440 x 1,440，提供貼近人眼的沉浸式遊戲體驗。它的刷新率達到業界最高的240Hz，配合0.03毫秒反應時間，快人一步擊敗敵人。其他高規格包括1,500,000:1對比度和98.5% DCI-P3覆蓋率，並被TÜV Rheinland 和 UL Solutions認證為低藍光產品，加上採用了啞光防眩光和低反射 OLED屏幕，比一般傳統 LED 屏幕更能保護雙眼。連接方面，單是HDMI 2.1介面就有兩個，另外DisplayPort 1.4及USB 3.0各有一組。

防炫防反

AGON by AOC出開電競顯示器，新作AG485UD2採用OLED面板，其自發光性配合AOC防炫光及低反射技術，在任何亮度也能保持清晰影像，產生逼真純淨的色彩。內置48吋屏幕的它提供3,840 x 2,160解像度、138Hz刷新率及0.1ms超高速響應時間，並支援Adaptive-Sync及HDR10高動態範圍技術，前者讓刷新率在運行過程中與GPU保持同步，避免撕裂出現；後者則可生成真實的色彩及對比度。介面方面，配備一組HDMI 2.1及一組HDMI 2.0輸入介面，兼容PlayStation 5與Xbox Series X上原生4K 120Hz遊戲。

純淨色彩

Philips Evnia 34M2C8600採用QD OLED技術，同時實現OLED的純黑畫面和媲美QLED的高亮度和純淨色彩，並擁有無限制的可視角度和更高的對比度。它通過VESA DisplayHDR True Black 400 認證，跟相同峰值亮度的傳統顯示器相比，呈現更多陰影細節和更深沉的黑色。超闊曲面設計的它擁有3,440 x 1,440解像度、175Hz超高速刷新率及0.1毫秒常規響應時間，另配備USB Type-C插口、MultiView PIP/PBP模式、KVM功能和可調節支架。