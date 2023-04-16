方力申出席活動眼濕濕　Maple已返港狀態大好

方力申（小方）今（16日）出席《博愛單車百萬行》活動，因活動是清晨舉行，方力申出現眼乾情況，多次用紙巾抹眼，他亦表示：「因為好早5點半起身，雖然一星期都會有3次練早水，但始終游水唔需要化妝、Set頭，不過，今日有6000幾位善長一齊參加，大家都好開心及興奮，始終因為疫情都停咗3年。」

小方指相士曾叫他今年不宜揸兩個轆的車，尤其是電單車，單車都要諗一諗，加上平日又少踩，平衡力比較差，故今次他為了大家安全，決定不落場，以免撞到其他單車手。

最近正為新劇《逆天奇案2》做準備的他，笑言不用拍攝時重了足足10磅，所以要積極收身，劇中飾演聰明人的他，透露監製不想他太大隻，要節食忍口，最有效戒澱粉質及糖，生酮飲食對他來說，效果亦相當之好，他謂：「因之前有親戚同朋友嚟香港，出街食飯多，依家要盡量減少飯局，依家仲有一個月先開工，應該可以好快減到10磅。他指這部劇與《美麗戰場》及《廉政狙擊》唔同，戲份較重，應該成個暑假都要開工。」

對於女友Maple早前到韓國以邪教受害者身份出庭，現已回港，小方指女友狀態愈來愈好，至於是否需要再上庭？他則指暫時不知道。問他會否趁未開工與女友去旅行放鬆一下？他則指比較困難，因去玩就不能減肥。