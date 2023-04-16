麻倉瑞季 I奶小虎妹

唔少男士一見到「老虎乸」就會腳軟，事關呢種女人嘅性格潑辣、聲大夾惡，發起脾氣上嚟唔係人咁品，真係幾難頂！至於今日為大家介紹嘅寫真女優麻倉瑞季，活潑又生猛，成隻老虎仔咁款，仲要係身材激凸，呢種小虎妹真係人見人愛，車見車載！

青春逼人

日本寫真界頻頻有活力充沛嘅美少女登場，今年21歲嘅麻倉瑞季就係最佳人辦！家陣仍然係一名大學生嘅瑞季，面圓圓，眼大大，個樣可愛又精靈，笑容勁燦爛，猶如初升嘅旭日，令人有通體舒暢嘅感覺！身材方面，瑞季屬於豐滿型，胸前有對逼爆鏡頭嘅重量級I奶，加上肌膚白滑鮮嫩，顯得相當誘人，惟獨條腰粗咗少少，如果可以收一收身，應該更加火辣吸睛。

有望升Cup

家陣瑞季一邊讀書，一邊拍寫真，仲做埋補習老師，真係好似老虎仔咁夠晒活力。加入寫真界以來，憑住一對激凸I奶而備受關注，仲喺選美活動「Miss Magazine 2022」中當選，唔止贏得四出表演嘅機會，仲有份演出一部青春電影添！瑞季表示，頓知氣咲愛同澤口愛華呢兩位人氣寫真偶像係佢嘅目標，計我話，以阿妹嘅質素，達標機會都唔細。順帶一提，阿妹話自己嘅上圍有繼續升Cup嘅趨勢，如果對I奶再升多一Cup，吸引力分分鐘超越埋佢哋添！