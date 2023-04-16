麥美恩「啜波」激戰馬國明　遭金剛忌廉糟質

今日4月16日，適逢是2023年消費券首期發放的日子，TVB特意推出特備節目《鄰住買特約：獎門人開心消費感謝祭》，感謝觀眾一直踴躍支持之餘，順道推介抵買貨品，節目於今晚8點半翡翠台播映。是集除了有「獎門人」曾志偉帶領「獎老」錢嘉樂、麥美恩、林秀怡和程浩駿擔任主持外，還有暌違6年的金剛回歸做「獎老」。嘉賓陣容有「法言人隊」的馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、蔣祖曼、丁子朗、何依婷、容天佑、趙璧渝及朱滙林，對戰「請一日假去旅行隊」的周奕瑋、戴祖儀、李芷晴、何沛珈及余思霆。

久未現身《獎門人》的金剛是集表現相當搶眼，在玩「開心無敵傳紫菜」時，獎門人志偉明顯向金剛大派福利，安排金剛與同隊所有靚女車輪戰啜紫菜，當傳到去余思霆時，思霆表現得遴遴迍迍啜極都啜唔到，錢嘉樂睇到眼冤說：「我覺得佢哋有啲曖昧！」之後金剛再遇上另一「劫難」，守尾門的麥美恩見到金剛即飛擒大咬，更誇張到將金剛撲倒地上，金剛傳出連番苦叫聲，認真陰功。啜完一Round後，獎門人再命令金剛啜多Round，金剛頂唔順大嗌：「原來一個人真係唔可以娶太多老婆，真係會腳軟！」笑爆全場。另一隊的「法言人隊」，獎門人邀來《法言人》總監製劉家豪與其太太梅小青落場玩埋一份，被兩位小生馬國明及張頴康「夾擊」的梅小青，啜紫菜時怕醜得合起雙眼，非常搞笑。

「開心無敵以訛傳訛」同樣精彩，視帝馬國明大晒好演技，其中扮演婦科醫生時，馬明一人分飾兩角，更瞓地扮大肚婆慘叫，其精湛演出令隊友一睇即Get，獎門人都大讚他演得精彩。至於張頴康演繹「鴛鴦戲水」時，則因做了一個奇怪動作而令隊員get到錯晒，丁子朗更因想入非非答出令人尷尬答案！

最後的「開心無敵彈遮遮」中，其中一條問題是估香港真正存在的地方名，答案有巨洲、奀洲、直洲等，何沛珈聽畢竟說：「我咩都唔記得喇，淨係記有個叫......」沛珈的驚人言論嚇窒全世界，獎門人窒爆她說：「你個腦淨係諗呢啲嘢，依家係問你哋理喎！」