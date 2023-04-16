金像獎︱胡楓奪「終身成就獎」　自詡「序」有應得

資深藝人胡楓在今屆香港電影金像獎榮獲「終身成就獎」，由藝人薛家燕頒發，他上台領獎時，全場站立並報以熱烈掌聲，他說紅館的掌聲令他興奮，但在這頒獎禮給他的掌聲，是感動莫名，因給他掌聲的全是電影界精英。現年91歲的他，說21歲入行，不經不覺至今已70年，但感覺像是只過了數個月。

胡楓說當初投考演員時因「漏口」曾被質疑，但最後試鏡成功，成功進身演藝圈，笑言自己是紀錄保持者，跟無數花旦包括陳寶珠及蕭芳芳等合作，無人能及外，又稱向來被讚人緣好，是因有與世無爭的心態：「我唔爭排名，又唔爭戲做，有人話我喺名利圈乜都唔爭，邊夠人鬥？但我覺得有麝自然香。」在粵語片式微時，他曾自我懷疑是否繼續做演員：「如果我唔做，我永遠都係主角，但如果做落去，我就係配角，但我太太話，主角只係名銜，只要你鍾意就去做，就係呢句說話點醒咗我。」他更玩食字，說很多人認為他應一早奪此獎：「但我覺得唔緊要，一個一個順序嚟，我係『序』有應得！」更唱契仔張學友的歌曲《我等到花兒也謝了》，搞笑應景！

胡楓受訪時，表示會同家人及朋友食飯慶祝，他表示：「有朋友話如果可以燒炮仗會燒一串好長畀佢，非常開心，預計起碼慶祝3、4次。契仔契女呢？唔知學友知唔知我攞呢，唔知我就提吓佢，家輝去咗第二度拍戲，佢拍完返嚟會搵我，憶蓮就在遙遠的那方，佢祝我得到呢個獎。係咪繼續拍戲，永不言休？咩唔拍戲，終身成就獎唔代表結束，係代表繼續向前，希望做演唱會同拍戲，可以得到最佳男配角，我會繼續努力。」