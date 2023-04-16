東歐有唔少盛產索女嘅國家，其中就有烏克蘭。至於烏國靚女加上性感Cosplay造型，又會帶嚟乜嘢養眼效果？呢位有「烏國妖精」之稱嘅Sai Westwood相信係最佳示範。

資歷深厚

近年有唔少歐美女郎加入性感Cosplay嘅行列，當中更有唔少人氣女Coser，如果問到烏克蘭有冇代表人物嘅話，相信唔少人都要諗一諗。其實喺性感Coser界中，有一位烏國代表，佢就係Sai Westwood。

其實佢喺歐洲，甚至係日本嘅Cosplay界都有相當人氣，而呢點亦同佢資深嘅Cosplay經驗有關。早喺2009年時，讀緊書嘅佢已積極參Cosplay活動，並憑住美少女外形成為攝影師嘅焦點。不過講到佢正式以Cosplay為事業，卻要數到2013年成年之後，原因係佢不但係動漫及電玩迷，更對Cosplay有着濃厚嘅興趣，最重要係每次演出都令佢獲得滿足感，故此大學畢業後，佢便投身Cosplay界，可謂寓工作於娛樂。

紅遍各國

事實上，Sai Westwood以Cosplay為事業嘅諗法，原來早喺高中時期已萌生，因此佢喺大學時修讀時裝設計，目的係希望能夠親自設計Cosplay服裝。憑住佢早喺Cosplay界積累多年嘅人氣，加迷人魅力，甫出道後便大受歡迎，除咗多次被邀請參與歐洲及日本舉辦嘅大型Cosplay活動外，及後年更先後加入西班牙及日本Cosplay團隊，故此佢不但演出經驗豐富，喺烏克蘭以外嘅地方都有相當高人氣。

而佢活躍Cosplay活動之餘，亦跟唔少網紅一樣，經營自己嘅社交帳號並為粉絲大福利滿滿嘅Cosplay寫真。不過如果想睇佢更火辣，尺度更大嘅性感寫真嘅話，便要成為佢嘅OnlyFans會員喇！

Profile

出生地：烏克蘭

身高：160cm

三圍：34E-23-35

Sai Westwood嘅Cosplay造型最大嘅賣點，除咗夠晒性感，造型勁養眼外，更在於高質嘅Cosplay服裝，大部分都係由佢親自設計及製作，大家Click入佢嘅社交網就可以慢慢欣賞喇！