拍住上開工做埋樹窿　賴彥妤做妹仔服侍皇帝狗

藝人賴彥妤入行後被安排擔任《無綫娛樂新聞報道》女主播，卻接二連三發生問錯問題事件，於《LAW霸女神》中被拍檔森美笑指為「問題少女」的她表示絕不介意，坦言懂得接受批評從錯誤中學習才可突破自己。不過，她對愛犬照顧周到，更笑言自己是愛犬的婢女。

賴彥妤家中養有一隻5歲玩具貴富狗「多多」，她自言年幼時已希望養寵物狗但被家人反對：「到我讀大學出嚟做兼職，咁啱朋友屋企隻狗仔生咗，就接咗多多返屋企養。」她指嫲嫲向來不太喜歡小動物，直至她出國讀書才出現了大逆轉：「有諗帶唔帶埋佢過去，後來嫲嫲竟然應承照顧多多。」她笑指自此多多在家中地位由寵物一躍成為「皇上」：「試過夜收工返緊去，屋企人打嚟叫我返到嚟要靜啲，因為多多瞓咗；有次爸爸帶佢出去沖涼，結果仲買埋Spa套票畀佢，話自己咁大個人都未做過Spa，多多真識歎喎！」問到她與多多的關係？她笑言自己是多多的婢女，負責「皇上」的起居飲食：「一直都覺得狗係陪伴者，我照顧佢同時佢會照顧我心情，我會同佢講心事，佢係我嘅樹窿。」

她指多多除了是樹窿外也是工作拍檔，因多多曾客串《寵愛Pet Pet》及正在播影的《LAW霸女神》：「《LAW霸》入面佢做咗邱比特，將我同林俊其拉埋一齊。（現實中有冇咁樣識到異性？）試過帶多多散步，佢走埋個男仔隻狗仔度玩，結果佢有佢玩，我哋有我哋傾狗仔經。」現時仍單身的她表示未太心急找伴侶，希望33歲才結婚生B，坦言正值事業衝刺期，希望有機會能作多方面嘗試！