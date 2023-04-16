《給十九歲的我》奪「最佳電影」　導演張婉婷：今生無悔

賽前備受爭議的電影《給十九歲的我》最終奪得「最佳電影」一獎，導演張婉婷未有現身，由該片另一導演郭偉倫率領團隊上台領獎，郭偉倫指自己很幸運亦好緊張，感謝該片靈魂人物張婉婷，她應於電視前可以見到電影奪獎，應會很開心，之後，郭導演更讀出張婉婉的致謝辭：「過去一年嘅時間，由羅啟銳離世，到《給十九歲的我》面世，我可以有一個種植美麗植物的小花園，但一場風波，令我跌進漆黑嘅森林入面，但坂本龍一臨終嘅一句說話，令我有好大啟發，藝術千秋，人生朝露，好多謝呢段時間支持我哋嘅人，今我喺黑暗中漸漸見到曙光，走過人生低谷，見到路有向上嘅可能性，多謝李石玉如校長（前英華女校校長）畀咗呢個任務我，我今生無悔，多謝參與拍攝嘅同學，面對自己，同埋有面對群眾嘅勇氣，感謝十年來同甘共苦嘅團隊，人生有幾多個十年，面對高山低谷，都係好寶貴嘅磨練，大家亦成為莫逆之交。」

由於監製黃慧來不到，亦派代表在台上致詞：「多謝金像獎，對呢部戲嘅肯定，多謝校長嘅遠見，以學校重建為基礎，見證多位少女嘅成長，令我哋近距離觀察成長，見證教育家庭對成長嘅影響，多謝校長嘅信任，畀咗一個咁艱巨、咁奇特嘅任務畀我哋，令我哋經歷咗好奇妙嘅１０幾年，多謝一班擁有傻勁嘅團隊，不離不棄，亦要多謝張婉婷，婉婷同學呢段時間，接受無可理喻嘅折磨，祝佢明日就走出低谷，再接再厲，後勁更加凌厲！

郭偉倫感謝台前幕後的支持，最後以個人身份說一句：「拍攝香港紀錄片嘅導演，繼續努力拍，唔好驚，時代需要鏡頭去記錄發生嘅事，記住唔好熄機，繼續拍，唔好驚，拍咗先算、剪咗先算、上咗先算。」

導演郭偉倫後台接受訪問，指電影在爭議中奪獎都屬於紀錄片的一部分：「都係一個紀錄嚟，好與壞我都接受。（會唔會再上映？）呢個係一條幾複雜嘅問題，依家同各方面都傾緊，解決中。（請咗有份拍嘅其中３個女仔嚟？）係。（領獎時提到叫拍紀錄片嘅導演拍咗先，鼓勵大家再拍落去？）呢次教訓，亦令我哋都要保獲創作人，希望大家可以企出嚟光明正大咁拍戲。（之前風波令張婉婷受到好大傷害?）佢感謝辭都提到電影黑洞，應該都唔會好受，得獎後佢無傳短訊畀我，但我覺得佢係開心嘅，十年嘅辛勞，可以喺一個咁有代表性嘅頒獎禮中奪獎，畀咗我哋一個好大嘅認同，其實我想作品同爭議分開，呢套戲畀唔到更多人去睇係可惜，相信睇咗會有一個公平公允嘅判斷。」

金像獎主席爾冬陞被問到《給》於一片爭議中奪獎，他表示：「無任何睇法，金像獎董事局一向都係為業界服務嘅機構，公映日數、票數夠，就能夠入圍，之前好多網民話我哋係小圈中作業，其實我哋已經舉辦咗41屆，有2,000多人投票，唔同人有唔同嘅觀點同角度。」之前英華女校拒絕提供影片，不過，爾冬陞則指一個星期前得到版權方畀片，他謂：「但一個星期真係趕唔切，所以都無用到個啲片，結果出嚟都證實咗投票者嘅意願，但我哋係無立場，無左右個結果。」

《給》片在一片爭議聲中奪得金像獎「最佳電影」，英華女學校在獎項公布後於網頁發文，表示得悉《給》片獲香港電影金像獎評選為「最佳電影」，校方對評委的肯定表示感謝，但由於校方於2月已決定退出遴選，故沒有派代表出席頒獎禮。校方就此向金像獎主辦方表達真誠歉意，並感謝主辦方連月來的協助和體諒。

《給》片拍攝時間長達十年，拍攝初衷是透過紀錄學校重建和學生的成長經歷，探討教育的意義。學校感謝擔任該片導演的校友張婉婷和製作團隊，在資源極有限的環境完成艱巨的拍攝，亦要感謝片中6位年輕校友多年來的參與。

另外，拍攝團隊多名成員，是張、黃兩位的同期校友，她們都是出於對母校和學妹的愛護，多年來也一直無償參與拍攝工作，她們的付出值得充分肯定。該校重申，在該片拍攝過程中，團隊是本着被拍者同意和知情下的原則進行拍攝，絕無意進行強迫拍攝或偷拍，校方亦容許同學在拍攝期間退出。