【是日通勝】

農曆閏二月廿七

癸卯年 丙辰月 乙巳日

吉時：晚上11時至1時、凌晨1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：作灶、掃舍、理髮

忌：動土、嫁娶、安床

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：9、18、24

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：獲好運氣加持，按自己想法行事，得心應手！

金牛座：財運最旺，投資易有斬獲，着淺黃衫有利。

雙子座：輸人不輸陣，就算運氣差也不應自暴自棄。

巨蟹座：不少機會出現眼前，部署好才行動也不遲。

獅子座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲得啟發。

處女座：事業運強，做好本分，不愁沒有人給予機會。

天秤座：紫色旺你，有助改善人緣，財運也會受惠。

天蠍座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

人馬座：苦無機會向心儀的異性獻殷勤，心情鬱悶。

山羊座：理財有道，即使運氣一般，損失也不會太大。

水瓶座：欠理據的堅持是跟銀包鬥氣，要保持理性。

雙魚座：運氣好到不得了，事業發展可更上一層樓。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）豬 煩惱多

鼠：易有不切實際的想法，宜向長輩請教。

牛：事業運強，積極爭取好表現，易獲賞識。

虎：財運不樂觀，有可能花掉一筆冤枉錢。

兔：做事忌一意孤行，以免惹身邊人抱怨。

龍：工作能力獲認可，事業前途無可限量。

蛇：人緣運上升，易結交志趣相投的益友。

馬：很多事看不透，易被他人牽着鼻子走。

羊：滿招損，謙受益，勿被勝利沖昏頭腦。

猴：頭腦清晰，目標明確，成功指日可待。

雞：貴人助力強，家中長輩是你的經濟後盾。

狗：有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

豬：是日沖煞，運勢低迷，麻煩事不斷來襲。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

山不在高 有仙則名

「山不在高，有仙則名；水不在深，有龍則靈。」出自《陋室銘》的名句，當中以山水，形象地說明一個道理：表面的東西不重要，實質的內容才是至為關鍵，就以做人來說，不要被一些經常借用名人、明星、媒體自吹自擂去誘惑信眾的人迷惑。因此身份地位名氣並非最重要，能夠運用自身道德品格修煉才是最根本的，慢慢形成自我的「功德力」，那時會有好多不可思議的事出現，助你達成心願。

俗語云：「入屋叫人，入廟拜神」，看似隨便說出，但有因必有果，今天跟大家分享動土遷新居的習俗。根據傳統，一般會用香燭祭品拜四角，各師各法，萬法唯心造，禮多人不怪。

在未入伙進宅或布局前，新地方不論是工地或現有住宅，先要問這地方的從前事，後擇日按每個地方情況去處理或用宗教儀式灑淨，因除了有地神，可能有些仍滯留的先祖因各種原因未能上路轉世。

最簡單又實用的方法是按地方大小，用小杯米酒和米，全屋灑一圈，跟着打響銅鑼。如不是小小家宅，或是大型工地，就要做特別的鎮地法事，其實許多宗教都有類似祭祀的。上文提到由本身具備功德力的人士處理最佳，等如為甚麼出嫁前一晚女方要找位好命婆來為女方辦上頭儀式。

10多年前，有位外籍人士請我去德國法蘭克福看風水，他住在一個小小山坡獨立屋，周邊圍繞一條像護城河的水道，堪察完第一句問以前是甚麼地方，他說以前是拿破崙軍營，搬來後太太經常不安，於是透過朋友找個中國師傅來解決這問題。不論你是甚麼身份，只要有功德力，天自安排，出來行，遲早要還。