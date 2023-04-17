娛圈單打︱比唱功開到荼蘼 鬥改詞有冇得諗

無綫歌唱選秀節目《中年好聲音》雖未決出勝負， 但多位參賽者下月已可舉行演唱會，一圓開騷夢，足證節目具有叫座力。然而，當針對年輕一代、35歲以上人士的歌唱選秀節目都辦過了，《全民造星》連偶像育成橋也玩透，電視台下回該變出甚麼新花樣來一新觀眾耳目呢？以改詞作主打的歌唱比賽有冇得諗？

過去有人認為在本地從事電視行業，應該力求穩陣，穩住原來收視數字，不過不失即可，不必推陳出新力求突破，此所以作為行業後來者的ViuTV經常標榜自己敢試、敢創新，就是為了搶奪喜歡看破格內容的觀眾群。不過，當無綫近日也以「捱眼瞓」為主題拍攝真人騷節目《我要瞓鬥》，說明舊有的一套已經開到荼蘼，不求變不行。

要吸引年輕人回歸電視懷抱，就要在他們的興趣上着墨。網上有不少出自年輕一代手筆的改詞作品，不乏佳品，不少更認真到拍成MV放上網公諸同好。當然，它們的題材千差萬別，部分更十分踩界，有些則以粗口入詞，主辦改詞歌唱比賽總不能來者不拒，但既然節目是錄影，這又談何擔心惹官非之有？

何況辦改詞歌唱比賽不是為了噱頭，而是要為本地樂壇發掘填詞好手。正如現時的歌唱比賽會由評判分析參賽者表現的優點與缺點，請來填詞人剖析改詞參賽者的好與壞表現，讓後輩得到學習機會。畢竟要學填詞，根本苦無途徑，看日本人的《圖解作詞》嗎？日語、粵語根本兩碼子事。不少人說時下廣東歌不好聽，資深填詞人狠批時下歌詞欠畫面。惟有心唔怕遲，現在就為樂壇發掘填詞人。