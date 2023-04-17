奧斯卡影帝羅素高爾首拍恐怖片演驅魔神父真人真事

奧斯卡影帝羅素高爾（Rusell Crowe）於荷里活新片《教廷第一驅魔人》（The Pope's Exorcist）飾演現在中存在的梵蒂岡驅魔神父Gabriele Amorth，是他首次參演恐怖片。他受訪時坦承本身並非恐怖片迷：「我鍾意心理劇情片之類，但我直接係恐怖片迷。呢套片有趣嘅地方，係主角係一個現實中嘅真人。當我第一次睇劇本時，好老實，當我見到『梵蒂岡首席驅魔師』時，我以為係荷里活編劇老作出嚟。我完全唔知真係有呢份工。但我做資料搜集後，提起咗我興趣。」

羅素指Gabriele Amorth神父未做驅魔師前，人生已經很精彩，他17歲時受到上天感召，前往羅馬希望做神父，但被拒絕，因為他人生經驗不足。其後第二次世界大戰爆發，他參軍對抗法西斯，當完兵他去讀法律學位，但畢業後又去了做記者。事隔10年，他再次去羅馬見同一個神父，表示自己還是感到上天感召，這次他就被批准成為神父，任職教廷的傳播部，做電台、電視監製與在雜誌撰文。到60歲，他突然被指示接任梵蒂岡首席驅魔師，他從未有這方面經驗，因此感到震驚。羅素表示演繹這個改編自他自傳的角色，非常有挑戰性：「好自私地，從演員角度嚟講，呢個係收到一個大寶藏。」