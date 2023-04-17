金像獎︱3奪影帝太太缺席　劉青雲冧妻：佢一路都陪住我！

劉青雲憑電影《神探大戰》3奪金像獎「影帝」，但今次得獎太太郭藹明未有陪伴在側，他出席慶功時被問到可感可惜？他說：「都冇嘅，其實佢一路都有陪住我，我哋搵咗個地方喺附近換衫。」對於3奪影帝感受可有不同？他說：「都冇咩唔同，但係今次好開心，金像獎舉辦得耳目一新，有好好嘅團隊，見到好多新演員、新導演，好有動力，呢個係新時代嘅開始，唔會再好以前咁青黃不接。」

講到可希望好像楊紫瓊一樣，拍荷里活電影挑戰奧斯卡，他說：「冇諗到咁遠，拍港片已經好開心，頭先都有恭喜佢，佢做咗件好amazing嘅事，真係唔係講笑，唔係咁容易去到嗰個地方，佢亦代表咗唔好放棄。」吳鎮宇與金像影帝總是擦身而過，可會給獎項老友過手癮？他說：「佢係我哋最早攞金馬獎嘅一個，佢出色在可以攞呢樣嘢嚟講笑，同佢合作過好多部戲，佢絕對值得攞，佢係好演員，係個人有啲怪啫，哈哈。」他又透露將會與鎮宇一齊開戲，但直言作為演員與朋友，會用盡全力演出，不會有讓獎的想法。講到可希望與一班老友一齊開戲，他笑說：「有啲困難，角色分配都幾麻煩，因為冇人會客氣。」