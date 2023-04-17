【心理測驗】洞悉你的戀愛心事

雖說愛情會令人變得不理智，但歸根究柢都總會留有自己的一套思維方式。網上流傳一個有關角色扮演測戀愛觀的心理測驗，據說準確率甚高，不如一齊玩下啦！

【問題】

試幻想你是一個職業小偷，現受僱偷取一份機密文件，在已經計劃好逃亡路線的情況下，你會選擇以下哪一種方式去行動？

A.假裝工作人員混入去

B.入夜後破壞保安系統

C.挾強大火力直接衝進去

D.挖地道直通保險箱

【結果分析】

A.典型矛盾者

現在的你對愛情是既期待又怕受傷害，缺乏安全感，不知道該不該勇敢去愛，即使身邊可能已有潛在對象，但對方並不能令你完全信任，看來適合你的人，還未正式出現呢！

B.渴慕需求者

現時的你非常渴望擁有愛情，但外表依然保持着冷靜，「表裏不一」令你相當難受。其實何不化被動為主動，卸下面具，勇敢追求心中所愛呢？

C.戀愛直球者

在愛情之中，心動對你來說至關重要，只要有足夠喜歡，不論對方的條件、外形或經濟能力都不是你所考慮的事，你的愛炙熱而火辣，非常勇往直前。

D.運程欠佳者

你對愛情的理解、觸覺似乎有非常大的提升空間，你經常會表錯情，或太過於思前想後、裹足不前，以致愛情的苗頭反被你自己滅了不少。