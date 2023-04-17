2023~2024韓國訪問年　100個「K-文化」活動讓遊客盡情體驗

【特約報道】韓國政府將2023~2024年選定為韓國訪問年，同時將會舉辦100個韓國文化旅遊活動，讓因喜歡韓國文化（即K-文化）而訪問韓國的外國遊客充分體驗韓國多樣魅力。從4月的順天灣國際園藝博覽會、7-8月的保寧泥漿節、仁川Pentaport搖滾音樂節、8-9月的大邱炸雞啤酒節、10月的晉州南江流燈節等，全年在韓國各地都可以享受各種主題的韓國文化活動。

1. 大邱炸雞啤酒節

每年夏天，在大邱以炸雞與啤酒的絕妙組合為主題舉辦的慶典。正如名稱所示，可在慶典期間大啖香酥炸雞、暢飲清涼啤酒，並欣賞歌手精湛表演。多家知名連鎖炸雞品牌共襄盛舉，成為能同時品嚐多種炸雞的絕佳機會。期間將有著名歌手的祝賀表演及DJ帶來的狂歡電音派對，並規劃五大主題區、邊用冰水泡腳，邊享用炸雞啤酒等歡樂不斷的活動。晚間9點9分，則有一同高喊乾杯的「炸雞啤酒99乾杯時間」，新鮮有趣。

地點：大邱頭流公園 (大邱廣域市達西區公園循環路36)

日期：2023.08.30~09.03

2. 仁川Pentaport搖滾音樂節

自2006年起，每年8月於仁川舉辦的韓國代表戶外搖滾音樂慶典，深具歷史與傳統，已獲選為韓國文化體育觀光部的大韓民國文化旅遊慶典，並曾在英國《Time Out》雜誌評選的世界五十大音樂節中排名第八。每年皆以強大陣容與熱力舞台表演，讓熱愛音樂的人們瘋狂不已。

地點：松島月光慶典公園 (仁川廣域市延壽區中心路350)

日期：2023.08.04~08.06

3. 保寧泥漿節

保寧泥漿節是超越國籍與人種、語言與年齡的夏季慶典。這場體驗型慶典包括可將泥漿塗滿全身的泥漿池、泥漿水炸彈、泥漿滑道等多項設施，即便是初次到訪的遊客也能輕鬆享受。除了泥漿體驗之外，以優美大川海水浴場為背景進行的各種公演更是保寧泥漿節的特色之一。

地點：大川海水浴場泥漿廣場(忠清南道保寧市海水浴場10街5)一帶

日期：2023.07.21~08.06

4. 2023順天灣國際園藝博覽會

為韓國城市發展開創新里程碑的國際園藝博覽會。在本次博覽會中，將能見到韓國首度嘗試改造蓄水池而成的庭園「五泉綠色廣場」。另有重視人與自然勝過汽車的「綠島」、在庭園中度過特別一晚的「花園寄宿」、用赤腳走路接觸地球且兼顧健康的「接地路」、順天的未來庭園「秘密花園」、銜接都市與自然的「景觀庭園」等設施。

地點：順天灣國家庭園 (全羅南道順天市國家庭園1號街47)及順天市一帶

日期：2023.04.01~10.31

5. 晉州南江流燈節

源自於備受韓國人推崇的晉州大捷歷史，每年10月在晉州城與晉州南江一帶登場。屆時南江的潺潺水流上將展示龍、鳳凰、烏龜、蓮花等型態不一的水燈，並有水上煙火秀與水光秀等精采節目。此外還能體驗穿越愛情橋、掛許願燈、搭遊覽船等多種體驗，或在餐車品嚐美食。

地點：晉州城 (慶尚南道晉州市本城洞)及南江一帶

日期：2023.10.10~10.31

* 活動日期可能會有變更，請於出發前再次確認

更多詳情可瀏覽2023-2024韓國訪問年官方網站：

【2023-2024韓國觀光100選】

文化體育觀光部與韓國觀光公社一同選出2023至2024年必定要到訪的100個韓國代表性景點，遍布首爾、釜山、江原道、全羅道、忠清道、慶尚道、濟州等地，其中本次新進榜的景點更有33個，包括首爾林、樂天世界塔、SEOUL SKY、春川三岳山湖水纜車、彈琴湖彩虹路、釜山X the SKY、浦項Space Walk等。

而蘊含韓國歷史和傳統的首爾五大古宮、漫步於魅力風景的濟州偶來路、全州韓屋村、慶州佛國寺、石窟庵等14個深受國內外旅客喜愛的旅遊勝地，已連續6次獲選為「韓國觀光100選」，可謂實至名歸。

2023-2024韓國觀光100選官方網站：

韓國觀光百選旅遊資訊：

韓國觀光百選地圖：