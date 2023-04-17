JYP市值升至183億元　TWICE首爾開騷為世界巡唱揭開序幕

韓國人氣女團TWICE前、昨兩晚在首爾舉行《TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE》演唱會，為世界巡唱揭開序幕。

在接近4小時的演唱會中，她們唱出《SET ME FREE》、《MOONLIGHT SUNRISE》及《Feel Special》等多首人氣歌曲，各成員又特別準備個人演出，其中彩瑛拿結他自彈自唱《My Guitar》，志效則演繹她創作的歌曲《Nightmare》，娜璉就唱出她的Solo作品《POP!》。

成員最後特別多謝粉絲的喜愛和支持：「多得大家，我們才能在這個舞台，還有全世界的舞台舉行巡迴演唱會，今後我們作為TWICE會繼續努力，會帶着新的成果回來！」她們將於5月起在澳洲、日本、美國及加拿大等14個地區舉行23場演唱會。

此外，TWICE所屬的JYP事務所的市價總額近日突破3兆韓圜（約183億港元），JYP的創辦人兼創意總監朴震榮前日（15日）在社交網上載當年受訪時指目標市價總值是3兆韓圜（約183億港元）的新聞，並說：「2014年受訪時，JYP的市價總值只有1,400億韓圜（約8.55億港元）左右，現在再看也覺得是很荒謬的發言，但多得有公司職員、藝人、粉絲和投資者們，讓這個荒唐的夢想可以實現。」他又承諾今後會以真誠、誠實和謙虛的態度經營公司。