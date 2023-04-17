金像獎性感排行榜　鄧月平變裝晒八字波獨領「峰」騷

香港影壇年度盛事《第41屆香港電影金像獎頒獎典禮》尋晚（16日）喺尖沙咀文化中心舉行，各大獎項塵埃落定，不過一眾專業「睇肉」評審就仲回味緊紅地氈嘅盛況，即刻一齊數吓榜到底邊個女星最性感啦！

第五位：袁澧林以一身公主Look現身，雖然係「長平公主」，但心口都有通窿「漏奶」，佢自己都話算係性感！

第四位：周秀娜同樣胸前開窿上陣，不過因為近年瘦到「咪咪」都縮晒水，所以性感效果已經大不如前。

第三位：王丹妮雖然今年冇提名，但一樣搏到盡，着住一身水晶珠片設計嘅高訂晚裝，露腰低胸兼大露背，中東風情閃爆全場！

第二位：馬來西亞女神林明禎竟然半「裸」上陣？望真原來條低胸裙係裸色兼透視設計，令雙峰若隱若現引死人，果然識玩！

第一位：「宅男女神」鄧月平雖然擁有36F驕人身材，但一開始以粉紅色Barbie Look現身，可以話零睇頭，點知佢後來換咗件開到落肚臍嘅大Deep V，真空上陣大晒八字波，呢個第一名實至名歸！

睇完靚女又睇另類打扮的女星，今年就有宣布佗第二胎的余香凝，除了報喜之外，一身銀色戰衣都為大家帶嚟驚喜，有網友就話佢呢個Look好似用錫紙包住自己。今年就講住咁多先，期待各位女星喺下年金像獎為大家帶嚟更多驚喜！