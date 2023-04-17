李佳芯靠吳業坤打救魔音　恨同郭柏妍合作唱歌

藝人李佳芯（Ali）今日（17日）出席myTV SUPER 7周年主題巴士啟航禮，她與一眾粉絲齊齊搭巴士，她坦言已很久沒有坐過巴士：「我以前好鍾意坐巴士上層睇風景，不過我最鍾意係坐電車，因為可以感受到啲風。」而今次是她首度跟粉絲搭巴士，大感開心：「之前疫情少咗見粉絲，但基本上每年都會搞一次聚會，佢哋又會做義工，我有時間都會參與。」另外，Ali提到myTV SUPER將會跟不同地區的製作單位合作，她也甚為期待，問她想去哪兒？她笑言：「去邊度都好，我搭巴士有隻窗都好開心，要求好低。」

Ali在圈中有魔音之稱，她自言有不停練習唱歌，講到吳業坤最近開音樂學校，揚言願意敎Ali唱歌，Ali即說：「連我呢個魔音都搞得掂，可以省靚佢招牌。（郭柏妍成新一代魔音，你有接班人？）我升級，我係魔魔音。其實我唔覺佢係魔音，我聽過佢喺林敏驄音樂會上唱歌，覺得佢唱得好純真，好似卡通片咁，我哋唔係專業歌手，唱歌最重要係聽落舒服就得。（你哋可以合作唱歌？）好呀！又可以試吓。」她表示很久未有公開獻唱，不介意再唱歌：「我向來都係邊度跌低邊度起翻身，可能進步咗好多都唔定。（憑魔音殺出條血路？）我哋開演唱會？唔好咁難為觀眾，但希望唔好同耳朵流產扯上關係。」