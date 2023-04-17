限定主題美食 把握嘗味期限

做香港人其實幾幸福，坊間遍布不同種類的餐廳或小食店，為讓大家保持新鮮感，又會按時按季或有新主題的限定美食，由各式金菜到甜品，近日都有推出期間限定新品，幾時都可以大飽口福，想吃就要把握機會。

可愛姆明

世界各地有很多膾炙人口的卡通人物，餐廳經常和它們聯乘推出精品。葵芳日式餐廳丸十在這個4月推出芬蘭人氣的姆明一族限定主題美食，姆明一族龍蝦味烏冬內有多款海鮮和姆明圖案玉子燒配龍蝦味噌湯底，姆明雜錦刺身丼以精米七星米配海鮮和姆明造型米飯，甜品就有史力奇特調紅豆抹茶拿鐵、小美造型士多啤梨奶昔、姆明藍莓紫薯芭菲和姆明綠茶芭菲。同時間，餐廳推出包括陶瓷杯和長遮等多款主題精品，客人於葵芳店惠顧指定的「姆明一族」x 丸十期間限定套餐，便可用優惠價換購精品，數量有限，換完即止。

水牛城辣雞

提到水牛雞翼，大家就會想到酸辣的醬汁，Shake Shack由現時至5月24日推出限定水牛城辣雞風味系列，水牛城辣雞堡以雞胸或雞腿肉蘸滿水牛城辣牛，淋秘製牧場醬、醃青瓜等蔬菜，配特製薯仔麵包，濃郁惹味。吃時可配水牛城脆辣雞粒或水牛城芝士薯條，前者香脆辛辣，後者以波浪紋薯條配芝士醬和水牛城辣粉，就更加吸引。

全雞盛宴

受環保意念影響，近年大眾對食材的選擇也很關注，IKEA餐廳和美食站在這個4月為推廣「雞隻友善飼養」概念，推出多款雞肉菜式打造「全雞盛宴」，選用雞隻經友善方式飼養，如降低飼養密度、調節濕度、溫度及通風，配合獸醫制訂的健康計劃，24小時內最少有2次雞群檢查，無添加激素和不常規使用抗生素、採用的飼料不會導致森林砍伐等條件。餐廳菜式包括有蜜糖燒半雞配蘑菇汁薯蓉、蒜香脆雞配扭紋薯條和脆雞柳，美食站有帶骨脆雞扒，可揀選紫菜、蜜糖燒烤味或香辣味，想和朋友分享的話，更可揀桶裝蒜香脆雞，就更加滋味。同時間，美食廊推出雞肉丸優惠，除可用優惠價買急凍雞肉丸外，為支持環保和可持續發展，現時4月至26日，植物素食品系列會有85折優惠。

清香焙茶甜點

飯後來一杯日本綠茶和焙茶，清新消滯。日本蛋包飯專門店グリル滿天星選用京都西村焙茶粉入饌，推出期間限定焙茶系列甜品，日式焙茶忌廉芭菲是焙茶乳雪糕配紅豆蓉、焙茶啫喱、白玉丸子和朱古力威化餅等，日式焙茶麻糬梳乎厘班戟混合麻糬和焙茶享用，煙韌香滑。至於日式焙茶香脆窩夫，每一啖都是濃郁茶香，愛茶之人不可錯過。